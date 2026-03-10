Galatasaray-Liverpool 1-0: ci pensano Lemina e Osimhen, primo round ai turchi

Dopo aver battuto la Juventus 4-2 in casa, il Galatasaray si assicura l'andata casalinga degli ottavi di finale contro il Liverpool, in attesa che il teatro di Anfield decida la qualificata ai quarti. Come ha dimostrato la squadra di Spalletti, il team turco non è certo lo stesso tra casa e trasferta, ma dopo un'altra vittoria interna così importante, il Gala vede ora più vicina la storia.

Nonostante abbia vinto in passato la Coppa UEFA/Europa League e abbia già raggiunto i quarti di Champions, l'approdo tra le migliori otto del continente in un torneo così lungo e complicato renderebbe tale impresa la più importnate nella storia settantennale del Galatasaray.

Intanto, però, c'è la vittoria contro il Liverpool di Slot, di certo non quello dello scorso anno, ma comunque una mina vagante del torneo. Un successo che il Galatasaray ha costruito sin dai primi minuti, spinto da un Rams Park stracolmo per la sfida che ha aperto gli ottavi di Champions, la prima in assoluto di questa fase. I Reds hanno dominato la ripresa contro un Gala schiacciato nella propria metà campo, ma alla fine riuscito ad evitare il goal che avrebbe complicato ulteriormente il ritorno. Nel secondo tempo, tra l'altro, c'è stato anche un goal annullato agli ospiti per fallo di mano.