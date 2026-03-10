Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Galatasaray Liverpool Champions LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Galatasaray-Liverpool 1-0: ci pensano Lemina e Osimhen, primo round ai turchi

Dopo aver superato la Juventus, il Galatasaray fa sua l'andata degli ottavi contro il Liverpool: mercoledì il match decisivo contro i Reds, ad Anfield.

Pubblicità

Dopo aver battuto la Juventus 4-2 in casa, il Galatasaray si assicura l'andata casalinga degli ottavi di finale contro il Liverpool, in attesa che il teatro di Anfield decida la qualificata ai quarti. Come ha dimostrato la squadra di Spalletti, il team turco non è certo lo stesso tra casa e trasferta, ma dopo un'altra vittoria interna così importante, il Gala vede ora più vicina la storia.

Nonostante abbia vinto in passato la Coppa UEFA/Europa League e abbia già raggiunto i quarti di Champions, l'approdo tra le migliori otto del continente in un torneo così lungo e complicato renderebbe tale impresa la più importnate nella storia settantennale del Galatasaray. 

Intanto, però, c'è la vittoria contro il Liverpool di Slot, di certo non quello dello scorso anno, ma comunque una mina vagante del torneo. Un successo che il Galatasaray ha costruito sin dai primi minuti, spinto da un Rams Park stracolmo per la sfida che ha aperto gli ottavi di Champions, la prima in assoluto di questa fase. I Reds hanno dominato la ripresa contro un Gala schiacciato nella propria metà campo, ma alla fine riuscito ad evitare il goal che avrebbe complicato ulteriormente il ritorno. Nel secondo tempo, tra l'altro, c'è stato anche un goal annullato agli ospiti per fallo di mano.

  • EX SERIE A PROTAGONISTI

    Due ex Serie A hanno contibuito con goal e assist alla vittoria del Galatasaray: Mario Lemina e Victor Osimhen. 

    Il centrocampista ex Juventus, in Italia dal 2015 e il 2017, ha ricevuto da uno dei più grandi bomber della Serie A recenti, ovvero l'attaccante nigeriano ex Napoli che da tempo viene accostato proprio alla squadra bianconera con cui più volte si è fronteggiato durante il suo periodo in terra partenopea.

    La rete: angolo dalla sinistra per la testa di Osimhen a centro area, torre del nigeriano a prolungare e altro colpo di testa, stavolta sotto porta e vincente, da parte di Lemina.

    • Pubblicità

  • LE DUE FACCE DEL LIVERPOOL

    Il Liverpool esce da Istanbul con una sconfitta ampiamente ribaltabile, un 1-0 dovuto anche alle diverse, importanti, parate di Mamarshavili. Anche dall'altra parte Cakir è stato sicuramente decisivo, il tutto in una partita dei Reds completamente a due volti: in difesa Van Dijk e compagni hanno ballato tnatissmo, mentre l'attacco è apparso decisamente più in forma.

    Un primo atto degli ottavi da cui entrambe le squadre impareranno, sicuramente, in vista del ritorno previsto mercoledì prossimo a Liverpool.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL TABELLINO DI GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0

    Marcatori: 7' Lemina (G)

    GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardacki, Jakobs; Torreira (93' Gundogan), Lemina (77' Sallai); Yilmaz (93' Elmali), Gabriel Sara (87' Boey), Lang (77' Akgun); Osimhen. Allenatore: Okan Buruk

    LIVERPOOL (4-2-3-1) Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez (60' Robertson); Gravenberch, Mac Allister; Salah (60' Frimpong), Wirtz (73' Gakpo), Szoboszlai; Ekitiké. Allenatore: Slot

    Arbitro: Manzano (Spagna)

    Ammoniti: Kerkez (L), Van Dijk (L), Gravenberch (L), Sanchez (G), Szoboszlai (L)

    Espulsi: -

Superlig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0