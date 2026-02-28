Gabbia salta anche la sfida con la Cremonese: le sue condizioni in ottica derby Milan-Inter

Prima la Cremonese e poi, nel ventottesimo turno di campionato, l’attesissimo derby con l’Inter.
Ad attendere il Milan ci saranno due partite che molto potranno dire sul suo finale di stagione.
Due sfide che ovviamente la compagine rossonera punta a vincere per consolidare il suo posto tra le prime quattro e magari anche per provare ad accorciare sui cugini nerazzurri, che sono scappati via a +10.
Nel ventisettesimo turno di campionato, allo Zini di Cremona, Allegri non potrà contare su uno dei titolari inamovibili della sua difesa: Matteo Gabbia.
Il centrale rossonero si appresta a saltare la sua terza partita nel torneo, ma riuscirà a recuperare per il Derby della Madonnina in programma il prossimo 8 marzo?