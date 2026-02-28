Goal.com
Matteo Gabbia Milan
Leonardo Gualano

Gabbia salta anche la sfida con la Cremonese: le sue condizioni in ottica derby Milan-Inter

Matteo Gabbia non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida con la Cremonese: le possibilità di recupero in vista del derby con l’Inter.

Prima la Cremonese e poi, nel ventottesimo turno di campionato, l’attesissimo derby con l’Inter.

Ad attendere il Milan ci saranno due partite che molto potranno dire sul suo finale di stagione.

Due sfide che ovviamente la compagine rossonera punta a vincere per consolidare il suo posto tra le prime quattro e magari anche per provare ad accorciare sui cugini nerazzurri, che sono scappati via a +10.

Nel ventisettesimo turno di campionato, allo Zini di Cremona, Allegri non potrà contare su uno dei titolari inamovibili della sua difesa: Matteo Gabbia.

Il centrale rossonero si appresta a saltare la sua terza partita nel torneo, ma riuscirà a recuperare per il Derby della Madonnina in programma il prossimo 8 marzo?

  • IL FORFAIT DI GABBIA CONTRO LA CREMONESE

    Ad annunciare l’assenza di Gabbia contro la Cremonese è stato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match.

    Il centrale rossonero non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati e dunque non potrà dare il suo apporto nemmeno a partita in corso.

    A costringerlo allo stop è stato un problema di natura fisica.

  • LE CONDIZIONI DI GABBIA

    Matteo Gabbia è alle prese con un problema muscolare rimediato nel corso del riscaldamento che ha preceduto Milan-Parma.

    Un problema che lo ha costretto a saltare ovviamente la sfida con i ducali e che lo costringerà ai box anche contro la Cremonese.

  • CHI SOSTITUISCE GABBIA A CREMONA?

    Contro la Cremonese, Massimiliano Allegri non rinuncerà alla consueta difesa a tre.

    Data l’indisponibilità di Gabbia, il muro davanti a Maignan verrà eretto da Tomori, De Winter e Pavlovic.

  • GABBIA RECUPERA PER MILAN-INTER?

    Massimiliano Allegri, nel parlare delle condizioni di Gabbia, non si è sbilanciato sui suoi tempi di recupero.

    “Gabbia è fuori a causa di questa infiammazione, speriamo che rientri presto”.

    Il difensore rossonero non è stato dunque tenuto a riposo per precauzione, ma invece non ha ancora totalmente smaltito il problema muscolare che lo ha fermato negli ultimi giorni.

    La sua presenza contro l’Inter potrebbe tuttavia non essere a rischio, dato che potrebbe tornare in gruppo nel corso della prossima settimana.

