Gabbia salta anche la sfida con la Cremonese: le sue condizioni in ottica derby Milan-Inter

Massimiliano Allegri, nel parlare delle condizioni di Gabbia, non si è sbilanciato sui suoi tempi di recupero.

“Gabbia è fuori a causa di questa infiammazione, speriamo che rientri presto”.

Il difensore rossonero non è stato dunque tenuto a riposo per precauzione, ma invece non ha ancora totalmente smaltito il problema muscolare che lo ha fermato negli ultimi giorni.

La sua presenza contro l’Inter potrebbe tuttavia non essere a rischio, dato che potrebbe tornare in gruppo nel corso della prossima settimana.