Gabbia out, nel derby tocca a De Winter: dalle critiche a titolare aggiunto, la crescita esponenziale nel difensore rossonero

Acquistato la scorsa estate dal Genoa, a fronte di un esborso da 20 milioni di euro, per sostituire anche numericamente Thiaw, De Winter non ha avuto un inizio facile al Milan.

Il centrale belga, cresciuto nella Juventus e con un passato anche in prestito all’Empoli, ha fatto fatica ad imporsi in rossonero e non solo perché all’inizio lo spazio a disposizione è stato esiguo.

È incappato in qualche passaggio a vuoto che aveva fatto iniziare a parlare del tipico ‘acquisto sbagliato’. De Winter però ha avuto il merito di non mollare e le sue prestazioni sono andate via via crescendo, al pari del minutaggio.

Il punto più basso della sua avventura in rossonero lo ha toccato in Supercoppa Italiana contro il Napoli quando, schierato proprio al posto di Gabbia, ha sofferto terribilmente Hojlund, risultando alla fine il vero anello debole della retroguardia del Milan, ma da quel momento in poi per lui tutto è cambiato.

Trovatosi davanti a un bivio, ha cambiato marcia, al punto da diventare un vero e proprio titolare aggiunto.