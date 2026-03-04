Gabbia out, nel derby tocca a De Winter: dalle critiche a titolare aggiunto, la crescita esponenziale nel difensore rossonero

Per il calcio d’inizio bisognerà aspettare domenica sera, ma la febbre da Derby sta già iniziando progressivamente ad aumentare. Milan ed Inter si affronteranno in quello che potrebbe essere uno degli ultimi veri snodi nella corsa che conduce allo Scudetto e, se in casa nerazzurra l’obiettivo è ovviamente quello di aumentare un vantaggio già consistente, in casa rossonera si punta ad accorciare e a tenere vivo quel discorso che, secondo molti, è di fatto già chiuso o quasi.
Contro i ‘cugini’ Massimiliano Allegri non potrà contare su uno dei leader della sua difesa, ovvero Matteo Gabbia, così come non potrà farlo nelle successive partite a seguito dell’intervento per risolvere un problema di ernia inguinale e così, nella stracittadina meneghina, toccherà a Koni De Winter.
Il centrale belga, nel corso degli ultimi mesi, è diventato molto più di una semplice alternativa. Si è guadagnato via via sempre più spazio e, quando è stato chiamato in causa, raramente ha deluso le aspettative.