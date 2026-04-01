Futuro della FIGC: convocata una riunione d'emergenza, saranno presenti anche Serie A e Serie B

Dopo l’eliminazione dai playoff mondiali, in Italia si avverte la sensazione che qualcosa stia per cambiare.

Se a caldo - poche ore dopo il triplice fischio di Bosnia‑Italia - il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, così come il ct Gennaro Gattuso e il capo delegazione Gianluigi Buffon, avevano provato a prendere tempo, nei giorni successivi al match sono attese novità.

Il punto di partenza sarà una riunione delle componenti convocata dalla FIGC, a cui parteciperanno tutte le principali istituzioni calcistiche italiane, Serie A e Serie B comprese.