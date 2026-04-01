Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FIGCGetty Images
Michael Baldoin

Futuro della FIGC: convocata una riunione d'emergenza, saranno presenti anche Serie A e Serie B

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

Il Consiglio Federale ha convocato una riunione d'emergenza per la giornata di giovedì: saranno presenti le principali istituzioni a livello calcistico.

Pubblicità

Dopo l’eliminazione dai playoff mondiali, in Italia si avverte la sensazione che qualcosa stia per cambiare.

Se a caldo - poche ore dopo il triplice fischio di Bosnia‑Italia - il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, così come il ct Gennaro Gattuso e il capo delegazione Gianluigi Buffon, avevano provato a prendere tempo, nei giorni successivi al match sono attese novità.

Il punto di partenza sarà una riunione delle componenti convocata dalla FIGC, a cui parteciperanno tutte le principali istituzioni calcistiche italiane, Serie A e Serie B comprese.

  • QUANDO SI SVOLGERÀ QUESTA RIUNIONE?

    Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha convocato per domani, 2 aprile, una riunione con le principali componenti del calcio italiano.

    L’incontro affronterà il tema della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali per la terza volta consecutiva, cercando di individuare le migliori soluzioni per programmare il futuro del movimento.

    • Pubblicità

  • CHI SARÀ PRESENTE A QUESTA RIUNIONE?

    Le componenti convocate a questa riunione sono tutte le principali istituzioni a livello calcistico italiano: Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Asso Allenatori e calciatori.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SITUAZIONE DI GRAVINA

    Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è tra i principali bersagli delle critiche dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale.

    Sotto la sua guida, la Nazionale non ha partecipato alla Coppa del Mondo in due occasioni: nel 2022, con la sconfitta in semifinale playoff contro la Macedonia, e nel 2026, a causa della sconfitta in finale contro la Bosnia.

    Al centro della riunione convocata dalla FIGC ci sarà proprio il futuro del suo ruolo: si capirà se Gravina farà un passo indietro per aprire la strada a una nuova leadership o se resterà al comando, provando personalmente a ricostruire un nuovo percorso per la Nazionale.