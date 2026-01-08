Fumata bianca più vicina: come potrebbe giocare Raspadori nella Roma di Gasperini

Per la Roma l’arrivo di Giacomo Raspadori rappresenterebbe certamente un colpo importante.

Non solo per l’importanza del giocatore, che è da anni considerato uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico italiano, ma anche perché sarebbe un elemento “già pronto all’uso”.

Raspadori conosce ovviamente benissimo la Serie A, visto che vi ha esordito con il Sassuolo nel 2020 e l’ha anche vinta in due occasioni con il Napoli e, a differenza di quanto spesso accade con gli innesti di gennaio, sarebbe un giocatore che non avrebbe bisogno di ambientarsi.

Di Raspadori si è anche spesso parlato in passato come di un vero e proprio pupillo di Gasperini, tanto che negli anni scorsi il suo nome è stato accostato anche all’Atalanta.