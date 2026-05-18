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SC Freiburg v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Francesco Schirru

Friburgo-Aston Villa, le formazioni della finale di Europa League: Grifo è il rappresentante italiano

Europa League
Friburgo vs Aston Villa
Friburgo
Aston Villa

La prima finale continentale è quella di Europa League, Aston Villa contro Friburgo: Emery punta a conquistare l'ennesimo trofeo dopo quelli con Siviglia e Villarreal.

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La prima delle tre finali: a Istanbul, Turchia, si gioca la gara tra Friburgo e Aston Villa in cui verrà eletta la squadra vincitrice dell'Europa League. Sarà la sfida tra l'italiano Vincenzo Grifo, simbolo della squadra tedesca, ed Emery, allenatore dei britannici che nel corso della sua carriera è diventato mister EL. Come definire, del resto, un tecnico in grado di vincere quattro edizioni del torneo alla guida di Siviglia e Villarreal?

Braga e Nottingham Forest sono state eliminate in semifinale, ora tocca a Friburgo e Aston Villa giocarsi la coppa. Comunque vada alla Vodafone Arena, ci sarà una prima volta nel torneo, ma non solo: i tedeschi non hanno mai vinto alcunchè fuori dalla Germania, mentre il team di Birmingham ha in bacheca una Champions League, una Supercoppa Europea e un Intertoto.

Curiosamente l'Aston Villa dovrà scendere in campo con la terza maglia per evitare 'guai cromatici' derivanti dalla casacca del Friburgo: niente prima nè seconda, anche se in quest'ultimo caso con somma gioia dei tifosi, visti i risultati negativi arrivati negli ultimi mesi quando la scelta è ricaduta sui colori bianconeri.

  • PROBABILE FORMAZIONE FRIBURGO

    FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

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  • PROBABILE FORMAZIONE ASTON VILLA

    ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Unai Emery

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  • DOVE VEDERE FRIBURGO-ASTON VILLA

    La partita di Europa League tra Friburgo e Aston Villa è disponibile con l'abbonamento a Sky o NOW.

    Per guardare la finale di Europa League basta sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 213 e 251 di Sky, Sky Go e NOW.

    Rispetto ad altri grandi eventi delle coppe europee la finale di Europa League non è disponibile in chiaro e gratis, ma solamente tramite abbonamento.

  • IN PALIO ANCHE LA SUPERCOPPA

    Chi solleverà al cielo di Istanbul (all'interno dello stadio del Besiktas) la coppa dell'Europa League avrà anche la possibilità di aprire la prossima annata continentale, sfidando una tra PSG e Arsenal.

    Come di consueto, infatti, la squadra vincitrice dell'Europa League affronta quella che ha conquistato la Champions nella stessa parte finale di maggio.

    L'Aston Villa ha fatto sua la Supercoppa Europea nel 1982 dopo aver superato il Barcellona: all'epoca la squadra vincitrice della Champions, in questo caso i Villans, affrontava la collega vincitrice della Coppa della Coppe, torneo defunto oltre due decenni fa e recentemente sostituita dalla Conference.

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  • UN POSTO IN CHAMPIONS

    Vincere l'Europa League assicura la partecipazione alla Supercoppa Europea, ma anche il pass per la prossima edizione della Champions League.

    Se l'Aston Villa ha già ottenuto la qualificazione alla Champions tramite il proprio campionato (la Premier avrà cinque squadre in virtù del primo posto nel Ranking UEFA), il Friburgo si gioca tutto a Istanbul: qualora non riesca a conquistare la finale andrà a giocare i preliminari di Conference in virtù del settimo posto finale in Bundesliga.

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