Friburgo-Aston Villa, le formazioni della finale di Europa League: Grifo è il rappresentante italiano

La prima delle tre finali: a Istanbul, Turchia, si gioca la gara tra Friburgo e Aston Villa in cui verrà eletta la squadra vincitrice dell'Europa League. Sarà la sfida tra l'italiano Vincenzo Grifo, simbolo della squadra tedesca, ed Emery, allenatore dei britannici che nel corso della sua carriera è diventato mister EL. Come definire, del resto, un tecnico in grado di vincere quattro edizioni del torneo alla guida di Siviglia e Villarreal?

Braga e Nottingham Forest sono state eliminate in semifinale, ora tocca a Friburgo e Aston Villa giocarsi la coppa. Comunque vada alla Vodafone Arena, ci sarà una prima volta nel torneo, ma non solo: i tedeschi non hanno mai vinto alcunchè fuori dalla Germania, mentre il team di Birmingham ha in bacheca una Champions League, una Supercoppa Europea e un Intertoto.

Curiosamente l'Aston Villa dovrà scendere in campo con la terza maglia per evitare 'guai cromatici' derivanti dalla casacca del Friburgo: niente prima nè seconda, anche se in quest'ultimo caso con somma gioia dei tifosi, visti i risultati negativi arrivati negli ultimi mesi quando la scelta è ricaduta sui colori bianconeri.