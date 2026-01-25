Pubblicità
Pubblicità
Joshua Zirkzee Manchester United 2025-2026Getty Images
Leonardo Gualano

Frenata En-Nesyri: per la Juventus può tornare di moda l’opzione Zirkzee

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve è tornata a pensare a Zirkzee dopo i problemi sorti nell’operazione En-Nesyri.

Pubblicità

Prendere un centravanti che possa andare a rafforzare subito il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti: è questo ormai l’obiettivo ‘dichiarato’ della Juventus in questa sessione di calciomercato.

Il club bianconero, nelle ultime settimane, ha vagliato varie opzioni e profili e alla fine la sua scelta è ricaduta su Youssef En-Nesyri.

Questione di caratteristiche, ma anche di formula e prezzo (fattori questi che l’hanno allontanata da Mateta) e, quando ormai non si aspettava altro che la definitiva fumata bianca, è arrivata la più sorprendente delle frenate.

La Juventus non è riuscita, almeno per il momento, a chiudere il colpo e per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe ora tornare a pensare a un vecchio pallino: Joshua Zirkzee.


  • L’ACCORDO CON IL FENERBAHÇE

    A far pensare a una fumata bianca quasi imminente è stata la rapidità con la quale la Juventus ha trovato un’intesa definitiva con il Fenerbahçe.

    Le due società hanno trovato un punto d’incontro sulla base di un prestito da 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto da 20 milioni.

    La formula perfetta per la Juventus, che però non è ancora riuscita a convincere il giocatore.

    • Pubblicità
  • FBL-AFR-2025-MAR-TRAININGAFP

    MANCA IL VIA LIBERA DI EN-NESYRI

    Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo trovato tra Fenerbahçe e Juventus convince tutti tranne che En-Nesyri.

    Il giocatore non vuole trasferirsi in prestito senza obbligo di riscatto e la cosa ha sorpreso non poco la Juventus, che ora si interroga sulla reale volontà dell’attaccante di vestire la maglia bianconera.

    Per ora, dunque, ogni discorso è rimandato, ma non ancora chiuso: la giornata decisiva potrebbe ora essere quella di lunedì e difficilmente la Juve si spingerà oltre.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • EN-NESYRI SPINGE PER IL SIVIGLIA

    A complicare ulteriormente i piani della Juventus c’è il fatto che il giocatore sembra voler spingere il Siviglia a riprenderlo.

    En-Nesyri ha vestito la maglia del club spagnolo per quattro stagioni con ottimi risultati, ovvero segnando 73 goal in 196 partite e vincendo per due volte l’Europa League.

    Il club andaluso non vive un ottimo momento dal punto di vista economico e dunque un ritorno in Spagna dell’attaccante è tutt’altro che scontato. Quello che invece è certo è che Marco Ottolini è tornato da Istanbul senza il ‘sì’ più importante.

  • L’IDEA ZIRKZEE

    Alla Juventus non resta dunque che aspettare, consapevole del fatto che al momento En-Nesyri è quantomeno indeciso.

    Il club bianconero aspetterà fino a quando sarà possibile aspettare e intanto deve riprendere a valutare altre piste per non farsi trovare impreparato.

    Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee torna ad essere un’idea che nei prossimi giorni potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Si tratterebbe di un colpo last minute, visto che il tempo inizia a stringere.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0