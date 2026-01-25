Frenata En-Nesyri: per la Juventus può tornare di moda l’opzione Zirkzee

Prendere un centravanti che possa andare a rafforzare subito il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti: è questo ormai l’obiettivo ‘dichiarato’ della Juventus in questa sessione di calciomercato.

Il club bianconero, nelle ultime settimane, ha vagliato varie opzioni e profili e alla fine la sua scelta è ricaduta su Youssef En-Nesyri.

Questione di caratteristiche, ma anche di formula e prezzo (fattori questi che l’hanno allontanata da Mateta) e, quando ormai non si aspettava altro che la definitiva fumata bianca, è arrivata la più sorprendente delle frenate.

La Juventus non è riuscita, almeno per il momento, a chiudere il colpo e per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe ora tornare a pensare a un vecchio pallino: Joshua Zirkzee.