Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Francisco Conceicao Juventus RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Francisco Conceiçao giocherà Pisa-Juventus? Le ultime sulle condizioni dell’esterno offensivo bianconero

Francisco Conceiçao ha riportato un problema muscolare nel corso dell’ultima sfida di campionato con la Roma: le sue condizioni in vista del Pisa.

Pubblicità

Si chiuderà all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani dove affronterà il Pisa nel diciassettesimo turno di campionato, il 2025 della Juventus.

La compagine bianconera, che è reduce da due vittorie consecutive nel torneo, affronterà i toscani con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti pesanti che le consentirebbero di continuare a scalare la classifica e restare nella scia delle prime della classe.

La marcia di avvicinamento alla sfida è stata accompagnata anche dai dubbi relativi alle condizioni di Francisco Conceiçao.

L’esterno offensivo portoghese sarà a disposizione di Luciano Spalletti?

  • L’INFORTUNIO DI CONCEICAO

    Conceçao ha riportato un problema muscolare nel corso di Juventus-Roma, gara di campionato giocata lo scorso 20 dicembre.

    All’indomani della sfida, il talento portoghese è stato sottoposto agli esami clinici del caso che hanno escluso lesioni.

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI CONCEICAO

    Come detto, il problema riportato da Conceiçao non ha causato lesioni muscolari che si sarebbero tradotte in uno stop non certamente breve, ma le sue condizioni vanno comunque monitorate giorno per giorno.

    Il giocatore non si è ancora unito al gruppo e, anche nell’ultima sessione di allenamento svolta dalla Juventus prima di Natale, ha lavorato a parte.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • A DISPOSIZIONE PER IL PISA?

    Al momento, non essendo ancora rientrato in gruppo, Conceiçao è ancora da considerarsi in dubbio per Pisa-Juventus, gara in programma il prossimo 27 dicembre.

    Un suo recupero non è da escludere, ma solo l’evoluzione dei prossimi giorni dirà se sarà o meno a disposizione di Luciano Spalletti.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • CHI AL SUO POSTO IN CASO DI FORFAIT?

    Nel caso in cui Francisco Conceiçao non dovesse riuscire a recuperare per la sfida con il Pisa o dovesse andare in panchina, il suo posto potrebbe essere preso da Fabio Miretti.

    Il centrocampista bianconero potrebbe essere avanzato sulla trequarti a supporto dell’unica punta insieme ad Yildiz.

    Un’altra opzione è rappresentata da Zhegrova che però ha saltato anche l’ultima sessione di allenamento poiché bloccato dall’influenza. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0