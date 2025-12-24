Francisco Conceiçao giocherà Pisa-Juventus? Le ultime sulle condizioni dell’esterno offensivo bianconero

Come detto, il problema riportato da Conceiçao non ha causato lesioni muscolari che si sarebbero tradotte in uno stop non certamente breve, ma le sue condizioni vanno comunque monitorate giorno per giorno.

Il giocatore non si è ancora unito al gruppo e, anche nell’ultima sessione di allenamento svolta dalla Juventus prima di Natale, ha lavorato a parte.