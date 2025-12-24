Francisco Conceiçao giocherà Pisa-Juventus? Le ultime sulle condizioni dell’esterno offensivo bianconero

Si chiuderà all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani dove affronterà il Pisa nel diciassettesimo turno di campionato, il 2025 della Juventus.
La compagine bianconera, che è reduce da due vittorie consecutive nel torneo, affronterà i toscani con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti pesanti che le consentirebbero di continuare a scalare la classifica e restare nella scia delle prime della classe.
La marcia di avvicinamento alla sfida è stata accompagnata anche dai dubbi relativi alle condizioni di Francisco Conceiçao.
L’esterno offensivo portoghese sarà a disposizione di Luciano Spalletti?