Conceiçao in conferenza al posto di Spalletti verso Udinese-Juventus: "Siamo più forti di Como e Roma, a Bernardo Silva direi che qui si punta sempre a vincere"

Luciano Spalletti, come già si sapeva da venerdì, non si è presentato in conferenza stampa. E dunque è toccato a Francisco Conceiçao prendere il suo posto per rispondere alle domande dei giornalisti presenti: anche questo era previsto.
L'esterno portoghese, reduce dal gran goal contro la Roma e poi dai tentativi generosi contro il Pisa, ha dunque presentato la prossima partita della Juventus: quella che la formazione di Spalletti disputerà sabato sera, in anticipo, in casa dell'Udinese.
Ecco quindi le risposte più interessanti di Conceiçao alla vigilia di Udinese-Juventus.