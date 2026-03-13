Goal.com
Conceiçao in conferenza al posto di Spalletti verso Udinese-Juventus: "Siamo più forti di Como e Roma, a Bernardo Silva direi che qui si punta sempre a vincere"

L'esterno portoghese si è presentato in sala stampa alla vigilia della gara di sabato sera: "Le critiche fanno crescere, alla Juventus bisogna conviverci. A Bernardo Silva direi che in questo club si punta sempre a vincere".

Luciano Spalletti, come già si sapeva da venerdì, non si è presentato in conferenza stampa. E dunque è toccato a Francisco Conceiçao prendere il suo posto per rispondere alle domande dei giornalisti presenti: anche questo era previsto.

L'esterno portoghese, reduce dal gran goal contro la Roma e poi dai tentativi generosi contro il Pisa, ha dunque presentato la prossima partita della Juventus: quella che la formazione di Spalletti disputerà sabato sera, in anticipo, in casa dell'Udinese.

Ecco quindi le risposte più interessanti di Conceiçao alla vigilia di Udinese-Juventus.

  • OSTACOLO UDINESE

    "L'Udinese è una squadra forte, in casa ancora di più. Una squadra molto fisica, conosciamo le loro qualità: tutta la squadra lavora bene, sono tosti. Andiamo lì con l'ambizione di vincere per continuare sulla nostra strada".

  • SUGGESTIONE BERNARDO SILVA PER LA JUVENTUS

    "Sì conosco Bernardo molto bene, ma non ho mai parlato con lui di questo. Non so se la Juve voglia comprarlo: se lui dovesse chiedermi informazioni, gli direi che in questo club si punta sempre a vincere. Tutte le squadre vorrebbero averlo in rosa".

  • IL RIENTRO DI VLAHOVIC

    "Ogni squadra è più forte con tutti i giocatori a disposizione, lo stesso vale per noi e Dusan. Lui sta sempre meglio, speriamo che ritorni bene dall'infortunio".

  • I MIGLIORAMENTI CON SPALLETTI

    "Il mister ci ha portato tante cose, giochiamo molto bene ma possiamo fare ancora meglio. Si vede che la squadra gioca bene, proviamo sempre ad avere il dominio della partita e questo piace soprattutto a noi attaccanti. Dobbiamo continuare a lavorare".

  • LE CRITICHE

    "Le critiche mi fanno crescere, se giochi alla Juventus bisogna vivere bene con tutto questo. Quando mi dicono che faccio bene penso che serva sempre equilibrio, non bisogna mai cullarsi troppo. Provo a migliorarmi e ad aiutare la squadra: i goal e gli assist sono importanti, ma non sono le uniche cose che contano".

  • LA CORSA CHAMPIONS CON COMO E ROMA

    "Secondo me siamo più forti (di Como e Roma, n.d.r.), dobbiamo farlo vedere in queste ultime partite. Dobbiamo trovare continuità e vincere per far vedere che meritiamo di stare lì".

