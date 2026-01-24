Formula, prezzo, ma non solo: perché la Juventus ha deciso di puntare su En-Nesyri

La Juventus può già contare in rosa su tre centravanti, ma ha comunque deciso di rafforzare il suo reparto offensivo prendendone un altro nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Dei tre, ovvero David, Openda e Vlahovic, solo i primi due sono attualmente a disposizione di Spalletti, mentre il serbo, che è tra l’altro in scadenza di contratto (e tutto lascia pensare ad un addio a fine stagione), è attualmente costretto ai box da un infortunio e, nel migliore dei casi, tornerà in campo solo a febbraio inoltrato.

Il tecnico bianconero ha dunque bisogno subito di un giocatore dalle caratteristiche particolari e certamente diverse da quelle di David ed Openda.

En-Nesyri è un centravanti più fisico, capace di tenere palla e far salire la squadra ed estremamente forte nel gioco aereo. È un attaccante abilissimo nello sfruttare i cross che provengono dalle fasce e nel garantire profondità grazie alla sua prestanza.

Un elemento dunque capace di garantire quel qualcosa che oggi manca ad una Juventus che spesso, nel corso di questa stagione, è riuscita a macinare tanto gioco senza poi effettivamente riuscire a raccogliere i frutti di quanto creato.