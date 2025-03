Formula 1 orari, si parte con il GP d'Australia: domenica la diretta tv e la replica della F1

F1, il GP d'Australia è il primo Gran Premio della stagione 2025: per vederlo in Italia in diretta servirà alzarsi prima dell'alba.

Lando Norris, Leclerc e Hamilton lanciano la sfida a Max Verstappen, quattro volte Campione di F1 in maniera consecutiva. Domenica 16 marzo si corre il GP d'Australia in quel di Melbourne, con gli spettatori italiani che dovranno fare le ore piccole o alzarsi prima dell'alba per vedere il Gran premio in diretta tv.

Gli orari per la prima gara di Formula 1 non sono infatti agevoli per tutti, considerando la diretta tv del GP d'Australia poche ore dopo la mezzanotte tra sabato 15 e domenica 16 marzo 2025.

Gli appassionati di F1, però, non hano nessuna intenzione di perdersi il primo Gran Premio della stagione: tutti sul divano per vedere in diretta l'evento, nonostante la replica differita prevista diverse ore più tardi.