Dove vedere la F1 gratis domenica: comincia il Mondiale 2025 in tv, si corre il Gran Premio d'Australia

Il 16 marzo inizia il Mondiale di Formula 1 2025, tutti a caccia di Verstappen: come vedere la diretta e la differita della prima gara.

Leclerc, Hamilton e la Ferrari proveranno a strappare il titolo a Max Verstappen al pari di Lando Norris: domenica 16 marzo comincia il Mondiale di F1 stagione 2025, tutto pronto per una nuova esaltante stagione per decretare chi, in autunno, sarà incoronato Campione del Mondo. Si parte in Australia, a Melbourne.

In terra australiana, con diverse ore di differenza dall'Italia, si corre la prima gara di F1: il Gran Premio è visibile in tv e streaming per chi deciderà di fare nottata o alzarsi prima del previsto tra sabato e domenica.

Come ogni gara del Mondiale di F1, in ogni caso, anche il Gran Premio d'Australia non sarà disponibile solamente alle 5:00 del mattino, ma bensì anche in differita diverse ore dopo sia in tv che in streaming, gratis.