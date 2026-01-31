Goal.com
Formazioni Udinese-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Atta, Davis, Pellegrini e Malen

L’Udinese ospita la Roma nel ventitreesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Messo alle spalle l’impegno europeo sul campo del Panathinaikos, la Roma torna a concentrarsi sul campionato e lo sapendo di essere da un’altra sfida importante in trasferta: quella contro l’Udinese.

Al Bluenergy Stadium infatti, i giallorossi proveranno a prolungare la loro striscia positiva nel torneo e a mettere in cascina quei punti che possano consentire loro di consolidare la loro posizione in quelle zone che valgono un pass per la prossima Champions League.

I friulani, che nell’ultima uscita hanno espugnato il campo del Verona, cercheranno invece quel risultato che possa consentire loro di scalare ulteriormente la classifica.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Roma.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Runjaic, che deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, disegnerà la sua Udinese con il consueto 3-5-2 nel quale saranno Kristensen, Solet e Bertola ad alzare il muro difensivo davanti ad Okoye. Chiavi del centrocampo affidate a Karlstom, mentre in attacco sarà Atta a fare coppia con Davis.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta, Davis. All. Runjaic.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gian Piero Gasperini non potrà contare sull’infortunato Dybala, ma davanti si rivedrà Malen che in Europa League non era disponibile poiché non in lista UEFA. Celik e Wesley presidieranno gli esterni, sulla trequarti è ballottaggio tra Pellegrini e Pisilli, con il primo favorito. In mediana spazio a El Aynaoui.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Buksa
    • Kamara
    • Piotrowski
    • Rui Modesto
    • Sava
    • Zaniolo
    • Zanoli

  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Angelino
    • Dybala
    • Dovbyk
    • El Shaarawy
    • Hermoso
    • Rensch
