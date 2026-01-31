Formazioni Udinese-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Atta, Davis, Pellegrini e Malen

Messo alle spalle l’impegno europeo sul campo del Panathinaikos, la Roma torna a concentrarsi sul campionato e lo sapendo di essere da un’altra sfida importante in trasferta: quella contro l’Udinese.
Al Bluenergy Stadium infatti, i giallorossi proveranno a prolungare la loro striscia positiva nel torneo e a mettere in cascina quei punti che possano consentire loro di consolidare la loro posizione in quelle zone che valgono un pass per la prossima Champions League.
I friulani, che nell’ultima uscita hanno espugnato il campo del Verona, cercheranno invece quel risultato che possa consentire loro di scalare ulteriormente la classifica.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Roma.