Formazioni Udinese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lindstrom, Ngonge, Ostigard, Juan Jesus e Samardzic

Il Napoli chiude la trentacinquesima giornata sul campo dove ha vinto lo Scudetto: le scelte di formazione di Cannavaro e Calzona.

Di nuovo a Udine. Come un anno fa, come nella magica notte dello Scudetto. Solo che il Napoli che questa sera sfida l'Udinese nel posticipo finale della trentacinquesima giornata, è una squadra ben diversa e in lotta ormai solo per un posticino in Europa League.

Di fronte c'è una squadra, quella del napoletanissimo Fabio Cannavaro, che fin qui ha racimolato un punto in una partita e qualcosa. Venendo peraltro beffata in entrambi i casi nel finale, prima contro la Roma e poi contro il Bologna.

La gara d'andata tra Napoli e Udinese ha rappresentato una delle poche vittorie larghe ottenute in questa stagione dagli azzurri: 4-1 al Maradona, gara disputata lo scorso 27 settembre.

Ma come scenderanno in campo l'Udinese e il Napoli? Tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Fabio Cannavaro e Francesco Calzona.