Torino-Roma probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Dovbyk, Paredes, Pisilli, Elmas, Saul Coco e Perciun

Torino vs Roma

Roma a caccia del miracolo Champions, Torino senza più obiettivi in palio: le scelte di formazione di Vanoli e Ranieri.

Torino e Roma si sfidano all'ultima di campionato con ambizioni ben diverse: una non ha più obiettivi tangibili da raggiungere e non attende altro che la conclusione del torneo, l'altra è ancora a caccia di un pass per la Champions League.

La squadra di Paolo Vanoli ha vanificato una buona seconda parte di stagione nelle ultime partite, nelle quali ha conquistato appena un punto su 12 disponibili; quella di Ranieri è invece quinta e spera ancora di entrare in Europa dalla porta principale, anche se non avrà il destino completamente nelle proprie mani.

La Roma deve infatti vincere in casa del Torino e sperare che la Juventus non faccia altrettanto a Venezia. Le due contendenti potrebbero anche arrivare a pari punti (pari Roma, ko Juve), rischiando però di essere superate dalla Lazio al quarto posto. Occhio anche al clamoroso scenario del sorteggio.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi gioca Torino-Roma? Quali sono le scelte di formazione di Vanoli e Ranieri? Le ultime su chi scenderà in campo all'Olimpico Grande Torino domenica sera alle 20.45.