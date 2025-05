Juventus e Roma a pari punti, chi va in Champions League: tra scontri diretti e differenza reti c'è l'ipotesi sorteggio

Venezia vs Juventus

Torino vs Roma

Bianconeri e giallorossi sono separati appena da un punto a 90 minuti dalla fine: poco probabile, ma concreto, anche lo scenario di un sorteggio.

Alla trentasettesima entrambe hanno fatto il proprio dovere di formazione ospitante: la Juventus ha battuto 2-0 l'Udinese all'Allianz Stadium, mentre la Roma si è imposta per 3-1 sul Milan all'Olimpico.

Ciò significa che l'ultimo pass per la prossima edizione della Champions League, dopo quelli già conquistati da tempo da Napoli, Inter e Atalanta, verrà ufficialmente assegnato soltanto negli ultimi 90 minuti di un campionato che raramente è stato così combattuto in ogni zona della classifica.

La Juventus andrà in casa di un Venezia con l'acqua alla gola dopo la sconfitta di Cagliari e costretto a tutti i costi a vincere per mantenere vive le speranze di salvezza; la Roma giocherà invece in casa del Torino, già senza obiettivi.

Le due squadre sono separate da una sola lunghezza e dunque potrebbero anche terminare il campionato a pari punti: cosa accadrebbe in questo caso? Cosa dice il regolamento e attenzione anche a un'ipotesi clamorosa: quella che il quarto posto venga decretato tramite sorteggio.