Formazioni Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Sommer, Bastoni, Thuram e Thorstvedt

I campioni d’Italia dell’Inter di scena sul campo di un Sassuolo alla disperata ricerca di punti salvezza: le ultime sulle formazioni e chi gioca.

Un Sassuolo alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione in Serie B ospita l’Inter campione d’Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella sfida valida per la 35ª giornata di Serie A.

La squadra di Ballardini è reduce dall’1-5 al Franchi contro la Fiorentina ed è a -5 dal terzultimo posto. Serviranno i tre punti nelle ultime quattro gare per sperare in quella che oggi appare una miracolosa salvezza.

Di fronte, però, ci sarà un’Inter di Simone Inzaghi che non farà sconti ed è a caccia dei 100 punti in campionato, raggiungibile solamente senza passi falsi da qui al termine.

Chi gioca titolare in Sassuolo-Inter? Le ultime sulle formazioni della sfida in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia.