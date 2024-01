Si assegna la Supercoppa Italiana con la finale tra Napoli e Inter. In Arabia Saudita primo trofeo del 2024 dopo i k.o di Fiorentina e Lazio.

In Arabia Saudita si assegna il primo trofeo italiano del 2024. Dopo aver eliminato Fiorentina e Lazio, Napoli e Inter giocano la finale di Supercoppa Italiana in quel di Riyadh (calcio d'inizio alle 20, partita in diretta sulle reti Mediaset).

Nerazzurri a caccia del terzo trofeo di fila, gli azzurri del rilancio stagionale dopo aver vinto lo Scudetto lo scorso maggio. La finale di Supercoppa non avrà diversi protagonisti soprattutto in casa Napoli, vista la Coppa d'Africa ed alcuni stop delle ultime settimane.

Tra infortuni, ballottaggi e assenze varie, quali sono le scelte di formazione ufficiali di Mazzarri e Inzaghi per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter?