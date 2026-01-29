Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kean FiorentinaGetty
Leonardo Gualano

Formazioni Napoli-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Hojlund, Piccoli e Kean

Il Napoli ospita la Fiorentina nel ventitreesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Pubblicità

Si giocherà al Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospiterà la Fiorentina, una delle sfide più attese del ventitreesimo turno di campionato.

Ad affrontarsi in una gara che metterà in palio punti pesantissimi sia per la lotta Scudetto che per quella salvezza, saranno due squadre alla ricerca di riscatto.

I campioni d’Italia sono infatti reduci non solo dalla sconfitta per 3-0 contro la Juventus, ma anche dall’eliminazione dalla Champions League. I viola, invece, nelle ultime uscite sono stati sconfitti in casa dal Cagliari, incappando in una battuta d’arresto che li ha fatti tornare in piena zona retrocessione, e dal Como, venendo così eliminati dalla Coppa Italia.

In queste pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Fiorentina.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Consueta lunghissima lista di indisponibili per Antonio Conte, che si affiderà all’ormai consueto 3-4-2-1, nel quale a presidiare gli esterni saranno Gutierrez e Spinazzola, con Lobotka e McTominay a comporre il duo di mediana. Davanti, Vergara ed Elmas agiranno a supporto dell’unica punta Hojlund, con il nuovo arrivato Giovane destinato alla panchina. 

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Problemi in attacco per Vanoli, che deve valutare le condizioni di Kean e Piccoli: l’ex Juve va verso il rientro, ma potrebbe partire dalla panchina. In attacco Gudmundsson potrebbe dunque agire da ‘falso nove’, supportato da Solomon ed Harrison. In mediana Fagioli torna in cabina di regia. 

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmundsson, Harrison. All. Vanoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
    INDISPONIBILI
    • Anguissa
    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Rrahmani
    • Politano
    • Neres
    • Mazzocchi
    • Milinkovic-Savic

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Lamptey
    • Piccoli
    • Sabiri
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0