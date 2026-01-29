Formazioni Napoli-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Hojlund, Piccoli e Kean

Si giocherà al Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospiterà la Fiorentina, una delle sfide più attese del ventitreesimo turno di campionato.

Ad affrontarsi in una gara che metterà in palio punti pesantissimi sia per la lotta Scudetto che per quella salvezza, saranno due squadre alla ricerca di riscatto.

I campioni d’Italia sono infatti reduci non solo dalla sconfitta per 3-0 contro la Juventus, ma anche dall’eliminazione dalla Champions League. I viola, invece, nelle ultime uscite sono stati sconfitti in casa dal Cagliari, incappando in una battuta d’arresto che li ha fatti tornare in piena zona retrocessione, e dal Como, venendo così eliminati dalla Coppa Italia.

In queste pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Fiorentina.