Stefano Silvestri

Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e Ratkov

Juventus-Lazio è la gara che, all'Allianz Stadium, chiude la domenica di Serie A in posticipo: le scelte di formazione di Luciano Spalletti e dell'ex Maurizio Sarri.

Juventus-Lazio è la gara che chiude la domenica di Serie A: la squadra di Luciano Spalletti e quella di Maurizio Sarri si ritroveranno una di fronte all'altra all'Allianz Stadium in una sfida affascinante e come sempre molto importante per la classifica.

Le due formazioni si sfidano tre mesi e mezzo dopo la gara d'andata, vinta per 1-0 dalla Lazio all'Olimpico. Gara che ha segnato la fine dell'avventura sulla panchina della Juventus di Igor Tudor, esonerato nei giorni seguenti.

Chi gioca dunque Juventus-Lazio, match in programma all'Allianz Stadium alle 20.45 di domenica 8 febbraio? Le scelte di formazione di Spalletti e Sarri.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Meno serio del previsto l'infortunio rimediato da Yildiz a Parma, anche se non è ancora chiaro se il talento turco sarà a disposizione di Spalletti già per scendere in campo dal primo minuto: pronto Miretti, con McKennie a sinistra. David avanti su Openda nel consueto ballottaggio in attacco, Koopmeiners in panchina così come i nuovi acquisti Boga e Holm.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Lazio sempre senza l'infortunato Zaccagni: a sinistra è nuovamente pronto Pedro, con Daniel Maldini falso nove e Ratkov in panchina. L'ex Luca Pellegrini è squalificato e farà spazio a uno tra Lazzari e Nuno Tavares, quest'ultimo rimasto a Roma nonostante le sirene del mercato. Romagnoli dovrebbe tornare in campo dopo aver saltato il Genoa: anche lui alla fine non si è mosso da Roma.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    • Milik
    • Vlahovic

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI LAZIO

    INFORTUNATI

    • Gigot
    • Patric
    • Zaccagni

    SQUALIFICATI

    • Pellegrini
