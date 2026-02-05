Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e Ratkov

Lazio sempre senza l'infortunato Zaccagni: a sinistra è nuovamente pronto Pedro, con Daniel Maldini falso nove e Ratkov in panchina. L'ex Luca Pellegrini è squalificato e farà spazio a uno tra Lazzari e Nuno Tavares, quest'ultimo rimasto a Roma nonostante le sirene del mercato. Romagnoli dovrebbe tornare in campo dopo aver saltato il Genoa: anche lui alla fine non si è mosso da Roma.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri