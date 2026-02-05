Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e Ratkov

Juventus-Lazio è la gara che chiude la domenica di Serie A: la squadra di Luciano Spalletti e quella di Maurizio Sarri si ritroveranno una di fronte all'altra all'Allianz Stadium in una sfida affascinante e come sempre molto importante per la classifica.
Le due formazioni si sfidano tre mesi e mezzo dopo la gara d'andata, vinta per 1-0 dalla Lazio all'Olimpico. Gara che ha segnato la fine dell'avventura sulla panchina della Juventus di Igor Tudor, esonerato nei giorni seguenti.
Chi gioca dunque Juventus-Lazio, match in programma all'Allianz Stadium alle 20.45 di domenica 8 febbraio? Le scelte di formazione di Spalletti e Sarri.