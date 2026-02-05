Goal.com
Atalanta BC v Juventus FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Atalanta-Juventus 3-0, pagelle e tabellino: i bianconeri di Spalletti fuori ai quarti, tris nerazzurro e Palladino in semifinale

I nerazzurri si impongono col risultato di 3-0 e volano in semifinale, dove affronteranno la vincente di Bologna-Lazio: Juventus eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia.

La Juventus saluta ai quarti di finale la Coppa Italia 2025/2026. Alla New Balance Arena di Bergamo, l'Atalanta si impone col risultato netto di 3-0.

La Dea sblocca il risultato nella prima frazione con Scamacca su calcio di rigore, procurato da un tocco con la mano di Bremer, mentre chiude i conti nella ripresa con un tocco da pochi passi di Sulemana e con la conclusione di Pasalic dall'interno dell'area di rigore, che temrina all'angolino.

L'Atalanta di Palladino vola in semifinale, dove affronterà la vincente di Bologna-Lazio, in programma mercoledì prossimo al Dall'Ara. La Dea torna in semifinale per la seconda volta negli ultimi tre anni e per la terza volta dalla stagione 2020/2021.

Nel primo tempo, la Juventus spinge e sfiora il goal, prima di subire la rete dello svantaggio. Madama va vicinissima alla rete con Thuram e Conceicao, fermato prima da Carnesecchi e poi dalla traversa. Dall’altra parte la Dea la sblocca con il calcio di rigore di Scamacca causato dal fallo di mano di Bremer e assegnato dall’arbitro dopo il check del VAR e l’OFR. 

Dopo lo svantaggio, la Juve di Spalletti torna a spingere, avvicinandosi al pari soprattutto con McKennie, fermato sulla linea di porta da Ahanor.

Nella ripresa non cambia il copione, con la Juventus a fare la partita e l’Atalanta a colpire. McKennie sbaglia un’occasione ghiottissima, mentre dall’altra parte Sulemana sorprende Kalulu sul cross di Bellanova e firma il raddoppio.Nel finale, Pasalic dà ufficialmente il via alla festa della New Balance Arena: la sua conclusione di destro non lascia scampo a Perin e porta il risultato sul definitivo 3-0.

Palladino si conferma la kryptonite per la Juventus, battuta in carriera su tre panchine diverse: Monza, Fiorentina e ora Atalanta. Juventus fuori ai quarti e primo obiettivo stagionale che sfuma, mentre la Dea sogna la seconda finale nelle ultime tre edizioni di Coppa Italia.

  • PAGELLE ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5 (76' Kossounou 6), Djimsiti 6,5, Ahanor 6,5; Zappacosta 6 (71' Bellanova 6,5), De Roon 6,5, Ederson 7, Bernasconi 6,5; De Ketelaere 5,5 (83' Pasalic 6,5), Raspadori (75' Krstovic 6,5); Scamacca 7 (70' Sulemana 6,5). All. Palladino.

  • PAGELLE JUVENTUS

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 5,5; Kalulu 5, Bremer 5, Gatti 5,5 (64' Boga 6), Kelly 5; Thuram 5,5, Locatelli 6 (74' Koopmeiners 5,5); Conceicao 5 (80' Zhegrova sv), McKennie 4,5, Cambiaso 5,5 (80' Openda sv); David 6 (74' Holm 5,5). All. Spalletti.

  • TABELLINO ATALANTA-JUVENTUS

    Atalanta-Juventus 3-0

    Marcatori: 27' rig. Scamacca (A), 77' Sulemana (A), 85' Pasalic (A).

    ARBITRO: Fabbri.

    AMMONITI: -

    ESPULSI: -

