Inter vs Udinese

Inter-Udinese si sfidano nella 30ª giornata del campionato di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Vincere per consolidare il primo posto in classifica e provare a mettere ancora maggiore pressione al Napoli, impegnato nel posticipo serale contro il Milan.

Dopo i successi contro Monza e Atalanta, l’Inter di Simone Inzaghi cerca la terza vittoria consecutiva in campionato nella gara contro l’Udinese in programma a San Siro alle 18 e valida per la trentesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono senza vittorie da due partite (pareggio contro la Lazio e ko contro il Verona nell’ultimo turno) e arrivano al match con 40 punti in classifica.

Chi gioca titolare in Inter-Udinese? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.