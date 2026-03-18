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Vitinha Ostigard GenoaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Genoa-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Ostigard, Vitinha, Atta, Davis e Solet

Il Genoa ospita l’Udinese al Ferraris nella sfida che chiude il venerdì della 30ª giornata: le scelte di formazione di Daniele De Rossi e Kosta Runjaic per il match.

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Nel corso della 30ª giornata di Serie A si affrontano due squadre in momenti di forma diversi, ma entrambe con un buon margine sulla zona retrocessione.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite, contro Torino, Roma e Hellas Verona, perdendo soltanto nel mezzo contro l’Inter a San Siro, guadagnando così punti preziosi nella corsa a distanza dalla terz’ultima posizione.

Dall’altro lato, l’Udinese ha collezionato solo una vittoria nelle ultime sei gare, in casa contro la Fiorentina per 3-0 lo scorso 2 marzo, e ora si trova appena tre punti sopra i liguri.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Tra le fila rossoblù torna dal 1' Vitinha, dopo l’occasione iniziale concessa a Ekuban contro il Verona. Sulla destra può rivedersi Norton-Cuffy, mentre a sinistra si rinnova il duello tra Ellertsson e Martin. Confermata la difesa a tre, con Marcandalli e Vásquez ai lati di Ostigard.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

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  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Runjaic ritrova Solet dopo l’infortunio: il francese riprende posto nella difesa bianconera insieme a Kristensen e Kabasele. Atta sarà titolare, mentre Ekkelenkamp e Piotrowski si contendono l’altra maglia a centrocampo accanto a Karlstrom. In attacco, ancora spazio alla coppia Davis-Zaniolo.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

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  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Onana

    Siegrist

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Bertola 

    Buksa 

    Zanoli 

    Zemura

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