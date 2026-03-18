Nel corso della 30ª giornata di Serie A si affrontano due squadre in momenti di forma diversi, ma entrambe con un buon margine sulla zona retrocessione.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite, contro Torino, Roma e Hellas Verona, perdendo soltanto nel mezzo contro l’Inter a San Siro, guadagnando così punti preziosi nella corsa a distanza dalla terz’ultima posizione.

Dall’altro lato, l’Udinese ha collezionato solo una vittoria nelle ultime sei gare, in casa contro la Fiorentina per 3-0 lo scorso 2 marzo, e ora si trova appena tre punti sopra i liguri.