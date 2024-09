Formazioni Francia-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Theo Hernandez, Mbappé, Tonali, Fagioli, Retegui e Kean

Francia vs Italia

Italia e Francia si affronteranno nel primo match del girone di Nations League: tutte le novità di formazione del match in programma a Saint-Denis.

L'Italia è pronta a ripartire dopo la delusione di Euro2024: in programma c'è l'ambiziosa sfida contro la Francia, valida per il primo match del girone di Nations League.

Luciano Spalletti è pronto a cambiare il modulo visto nei mesi scorsi e pare intenzionato ad affidarsi alla difesa a tre.

La Francia, invece, deve rinunciare ad alcuni giocatori importanti per infortuni o per situazioni di mercato - come ad esempio quella di Rabiot - potendo comunque contare su una rosa di altissimo spessore.

In questa pagina tutte le novità di formazione legate ad Francia-Italia.