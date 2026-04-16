Football Manager 26 è ora gratis per un po' di tempo. Poi, costerà poco più della metà

Football Manager 26 gratis dal 16 al 20 aprile. L'ultima edizione del gioco calcistico manageriale più famoso al mondo è disponibile per tutti per alcuni giorni, come comunicato nella giornata di giovedì. Sviluppato da Sports Interactive e pubblicato da SEGA, l'ultimo titolo è ora scaricabile su Steam o su Xbox senza costi aggiuntivi fino a lunedì.

Chi non ha avuto modo di acquistare FM26 negli ultimi mesi, avrà ora l'occasione di scoprire il titolo pubblicato lo scorso novembre, dopo che l'edizione 25 era stata cancellata. Il titolo sarà disponibile gratuitamente su Steam fino alle 18:00 di lunedì 20 aprile, nonchè su console Xbox fino alle 7:59, sempre della stessa giornata.

Grazie alla compatibilità con i salvataggi di FM23 e FM24, inoltre, gli utenti che giocano a FM26 per la prima volta potranno proseguire la carriera del passato su varie piattaforme. La prova su Xbox è possibile solo per gli abbonati a Xbox Game Pass con i piani Ultimate, Premium o Essential.