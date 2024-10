Fischi all'inno israeliano? Il c.t. Ben Shimon: "Tifosi italiani molto sportivi"

Il c.t. di Israele applaude i tifosi italiani presenti al 'Bluenergy Stadium': "Tanta sportività, è stato emozionante".

Missione compiuta per l'Italia, volata a quota dieci punti dopo le prime quattro giornate della fase a gironi di Nations League: agli azzurri ora basta pareggiare una delle ultime due uscite per accedere alla Final Eight e assicurarsi un posto tra le nazionali teste di serie nel sorteggio per le qualificazioni mondiali.

Secco 4-1 rifilato a Israele in quel di Udine dove, in particolare durante l'inno avversario, si sono uditi dei fischi in segno di protesta in relazione alla guerra che da ormai un anno coinvolge il Paese medio-orientale e la Palestina.

Nonostante ciò, durante la conferenza stampa del post-partita, il commissario tecnico israeliano Ben Shimon ha applaudito il comportamento dei tifosi italiani, ritenuti "molto sportivi".