Alessandro Bastoni Inter 2026Getty Images
Leonardo Gualano

Fischi e polemiche, ma Bastoni non si tocca: Gattuso lo supporta e non rinuncerà a lui nei playoff

Non si sono ancora totalmente placate le polemiche per quanto accaduto in Inter-Juventus: Bastoni fischiato a Lecce e Como, ma per Gattuso è intoccabile.

Quello che sta vivendo Alessandro Bastoni è un momento certamente molto particolare.

Il difensore continua a pagare quello che è accaduto nel corso del Derby d’Italia con la Juventus, quando prima ha causato l’espulsione di Pierre Kalulu tuffandosi a seguito di un contatto che nei fatti non c’è mai stato, poi ha anche esultato quando l’arbitro La Penna ha mostrato il cartellino rosso all’avversario.

Un episodio che ha scatenato furibonde polemiche che, a quanto pare, a distanza di settimane non si sono ancora totalmente placate, nonostante lo stesso Bastoni si sia anche scusato pubblicamente alla vigilia della sfida di Champions League con il Bodo/Glimt.

Lo dimostra il fatto che, nelle successive partite giocate in trasferta con la sua Inter, sia sempre stato oggetto di fischi da parte dei tifosi avversari.

Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra coloro che gli hanno mostrato maggiore vicinanza nel corso delle ultime settimane c’è il commissario tecnico azzurro, Rino Gattuso.

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    I FISCHI A LECCE E COMO

    Dopo i fatti di Inter-Juventus, che risalgono ormai allo scorso 14 febbraio, l’Inter ha giocato due partite in trasferta in ambito nazionale: quelle contro il Lecce in campionato e il Como in Coppa Italia.

    In tutti e due i casi, Bastoni è stato preso di mira dai tifosi avversari, venendo fischiato ad ogni tocco di palla.

    Due casi che hanno sorpreso in tanti e resta da capire se si ripeteranno. Al momento c’è dunque la sensazione che quanto accaduto nel Derby d’Italia non sia stato dimenticato da molti.

  • LA VICINANZA DI GATTUSO

    Come svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Rino Gattuso ha parlato con Bastoni a quattr’occhi.

    Un incontro che è avvenuto nei giorni immediatamente successivi a Inter-Juventus e nel corso del quale il commissario tecnico azzurro ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza al giocatore.

    Gattuso ha usato parole di conforto e lo ha fatto nel momento in cui la polemica stava continuando a montare con maggiore forza.

  • Gennaro GattusoGetty Images

    CON L’ITALIA AI PLAYOFF

    Nonostante il clima che si sta vivendo attorno a Bastoni, Gattuso non ha mai pensato di rinunciare al suo apporto.

    Nei giorni successivi al caso che lo ha visto coinvolto in Inter-Juventus, sono stati molti coloro che anche pubblicamente hanno chiesto un’esclusione del difensore dalla Nazionale.

    Una sorta di punizione che però non ci sarà. Gattuso punterà con forza su Bastoni anche nei playoff che metteranno in palio un pass per i prossimi Mondiali ed anche all’interno della Federazione nessuno ha mai preso in considerazione l’ipotesi di escludere il difensore dal giro azzurro, tantomeno in un momento così delicato per la nostra Nazionale.

  • L’AIUTO DEI COMPAGNI DELL’INTER

    Ovviamente, tra coloro che in queste settimane stanno mostrando grande vicinanza a Bastoni ci sono anche i compagni di squadra dell’Inter.

    Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il supporto è quotidiano all’interno dello spogliatoio, anche da parte di Cristian Chivu che più di tutti si è speso anche pubblicamente per discolparlo dopo quanto accaduto al 42’ di Inter-Juve.

