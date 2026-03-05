Fischi e polemiche, ma Bastoni non si tocca: Gattuso lo supporta e non rinuncerà a lui nei playoff

Quello che sta vivendo Alessandro Bastoni è un momento certamente molto particolare.

Il difensore continua a pagare quello che è accaduto nel corso del Derby d’Italia con la Juventus, quando prima ha causato l’espulsione di Pierre Kalulu tuffandosi a seguito di un contatto che nei fatti non c’è mai stato, poi ha anche esultato quando l’arbitro La Penna ha mostrato il cartellino rosso all’avversario.

Un episodio che ha scatenato furibonde polemiche che, a quanto pare, a distanza di settimane non si sono ancora totalmente placate, nonostante lo stesso Bastoni si sia anche scusato pubblicamente alla vigilia della sfida di Champions League con il Bodo/Glimt.

Lo dimostra il fatto che, nelle successive partite giocate in trasferta con la sua Inter, sia sempre stato oggetto di fischi da parte dei tifosi avversari.

Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra coloro che gli hanno mostrato maggiore vicinanza nel corso delle ultime settimane c’è il commissario tecnico azzurro, Rino Gattuso.