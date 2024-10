Fiorentina-Roma 5-1, pagelle e tabellino: Kean e Bove fanno a pezzi Juric, Hermoso e Celik piombano nell'incubo

La Roma sempre più giù, la Fiorentina vola a -2 dal 2° posto con una prova super. Esordio per Hummels e subito l'autogoal del 5-1.

La Fiorentina avvicina il secondo posto, ora a -2, con l'ennesima vittoria dell'ultimo periodo, abbattendo una Roma sempre più giù. Juric nei guai, sempre più in bilico dopo il pesantissimo 5-1 subito al Franchi che potrebbe rappresentare la sua ultima panchina in giallorosso.

Gara a dir poco deludente quella della Roma, che già nel primo tempo si è trovata sotto di due reti e con tre goal subiti. Grande protagonista di giornata Kean, autore di una doppietta, ma anche Beltran, con un rigore e una bella apertura per il vantaggio viola, e l'ex Bove, che ha chiuso la gara dopo tra l'altro aver procurato il penalty del primo tempo.

La Roma valuterà ora il da farsi con Juric, con De Rossi che potrebbe tornare in panchina dopo essere stato esonerato a fine settembre. Ed è proprio da fine settembre, dalla partita casalinga contro il Venezia, che i giallorossi non vincono in campionato.

Oltre alla sconfitta, tra l'altro, la Roma ha perso anche Hermoso, espulso per doppio giallo. All'inferiorità numerica Juric ha risposto con l'inserimento di Hummels, in panchina per sette partite consecutive ed esordiente solamente contro la Fiorentina, in una delle assurde e più complicate degli ultimi anni.

Tanto che l'ultima rete viola è arrivata proprio con l'autogoal del tedesco, sulla traiettoria del colpo di testa di Kean, dopo quattro minuti dal suo ingresso. Sceneggiatura da Festival di Cannes.