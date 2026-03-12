Goal.com
Gudmundsson Fiorentina Rakow ConferenceGetty Images
Francesco Schirru

Fiorentina-Rakow 2-1, pagelle e tabellino: spettacolo per tre minuti in mezzo alla noia, il successo arriva in extratime

Due reti nel giro di tre minuti, con il Rakow a portarsi in vantaggio al 60' e la Fiorentina a pareggiare subito dopo con il gran goal di Ndour. Poi, al 93', il rigore decisivo.

Dopo aver rischiato l'eliminazione nei playoff di ritorno contro il Jagiellonia, la Fiorentina non convince pienamente neanche nell'andata degli ottavi contro i connazionali del Rakow, riuscendo però ad ottenere una vittoria di platino in vista del ritorno: 2-1 al Franchi, con il goal decisivo, su rigore, al 93'.

Secondo nella fase campionato della Conference, il Rakow è arrivato a Firenze con la consapevolezza di essere un club in grande crescita, capace di ottenere una posizione migliore rispetto a tante big, o medio-grandi, del torneo 2025/2026. Nonostante la Fiorentina abbia avuto le occasioni migliori nel match del 12 marzo, gli ospiti hanno in realtà rischiato poco, con un primo tempo filato via senza emozioni e con diversi errori nei momenti clou.

Come già accaduto nel primo tempo, il Rakow ha pressato la Fiorentina nella prima parte di gara per poi rallentare, e in generale senza praticamente mai farsi vedere dalle parti di Christensen, praticamente inoperoso.

Il problema, per i tifosi della Fiorentina, è che anche Zych, estremo difensore degli ospiti, non ha dovuto compiere grandi interventi, rimanendo semplicemente attento per la durata di un incontro deludente e che rimanda tutto, completamente, al ritorno in terra polacca. Poi, all'improvviso, lo spettacolo.

Tra il 60' e il 62', infatti, sono arrivate le due reti dell'incontro, con il Rakow ad aprire grazie alla rete del cugino di Haaland, Brunes, che ha visto Comuzzo non proprio perfetto, e la Fiorentina a pareggiare: collo esterno di Ndour e palla sotto il sette per l'1-1. 

Emozioni improvvise dopo tanta noia, nuovamente protagonista, se non per una traversa di Piccoli, fino ai minuti di recupero, quando il Rakow si è rovinato con un tocco di mano in area: rigore dopo quattro minuti di VAR e goal di Gudmundsson che permette alla Fiorentina di presentarsi alla gara di ritorno con un umore decisamente diverso.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Mandragora (voto 6.5), offre una grande prova, non solo in occasione della rete: recupera palloni e imposta, i compagni possono sempre contare su di lui. Comuzzo (5.5) è in ritardo sul goal polacco e in generale sbanda più del dovuto. Fabbian (5.5) sottotono e poco incisivo nella metà campo avversaria. Piccoli (5.5) si sveglia solo nel finale con una traversa e una conclusione alta.

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen 6; Fortini 6 (68' Dodo 6), Comuzzo 5.5, Ranieri 6, Gosens 5.5 (59' Harrison 6); Fabbian 6, Mandragora 6.5 (83' Fagioli sv), Ndour 6.5; Parisi 6.5, Piccoli 5.5 (83' Braschi sv), Fazzini 6 (59' Gudmundsson 6.5)

  • PAGELLE RAKOW

    Brunes (6.5) era l'uomo più pericoloso e ha dimostrato di poter essere letale anche con una sola palla a disposizione. Zych (6.5) non deve compiere interventi miracolosi, ma è attento nei momenti clou. Ameyaw (5.5) ha sofferto, e non poco, sulla propria fascia di competenza. Racovitan (5) colpisce con la mano nel finale, causando il k.o dei suoi.

    RAKOW (3-4-2-1): Zych 6.5; Svarnas 5, Racovitan 5, Tudor 6; Pienko 5.5 (60' Arsenic 6), Repka 6, Struski 5.5 (70' Bulat 6), Ameyaw 5.5; Lopez 6 (60' Diaby-Fadiga 6), Makuch 6; Brunes 6.5 (80' Rocha sv)

  • TABELLINO FIORENTINA-RAKOW 2-1

    Marcatori: 60' Brunes (R), 62' Ndour (F), 93' rig. Gudmundsson (F)

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen 6; Fortini 6 (68' Dodo 6), Comuzzo 5.5, Ranieri 6, Gosens 5.5 (59' Harrison 6); Fabbian 6, Mandragora 6.5 (83' Fagioli sv), Ndour 6.5; Parisi 6.5, Piccoli 5.5 (83' Braschi sv), Fazzini 6 (59' Gudmundsson 6.5). Alenatore: Vanoli

    RAKOW (3-4-2-1): Zych 6.5; Svarnas 5, Racovitan 5, Tudor 6; Pienko 5.5 (60' Arsenic 6), Repka 6, Struski 5.5 (70' Bulat 6), Ameyaw 5.5; Lopez 6 (60' Diaby-Fadiga 6), Makuch 6; Brunes 6.5 (80' Rocha sv). Allenatore: Tomczyk

    Arbitro: Kabakov (Bulgaria)

    Ammoniti: Struski (R), Ranieri (F), Tudor (R), Parisi (F), Fagioli (F), Zych (R)

    Espulsi:

