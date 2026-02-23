Goal.com
Fiorentina esultanzaGetty Images
Lelio Donato

Fiorentina-Pisa 1-0, pagelle e tabellino: Kean ancora a segno, Fagioli rischia, Ranieri insuperabile, Iling-Junior spreca l'occasione

La Fiorentina vince 1-0 il derby: agganciate Lecce e Cremonese, mentre il Pisa resta ultimissimo insieme al Verona. Decide il terzo goal consecutivo di Moise Kean.

Vittoria fondamentale quella della Fiorentina che supera per 1-0 il Pisa nel derby toscano, agganciate Lecce e Cremonese in classifica. Notte fonda invece per i nerazzurri che restano ultimissimi insieme al Verona.

La squadra di Vanoli fa da subito la partita e la sblocca quasi subito quando Moise Kean si trova la palla tra i piedi a due passi dalla porta e non sbaglia.

All'intervallo il Pisa ne cambia tre e un clamoroso errore di Fagioli spiana la strada a Meister, ma Ranieri è bravissimo a chiuderlo in scivolata.

La Fiorentina controlla senza troppi problemi fino al recupero quando prima Fazzini spreca l'occasione del 2-0 e poco dopo Canestrelli spara in curva il pallone del possibile 1-1.

Per i viola tre punti pesantissimi, per la squadra di Hiljemark ennesima sconfitta e salvezza lontanissima.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Ranieri (6.5) insuperabile, Fagioli (5.5) rischia la frittata, Harrison (6.5) e Solomon (6.5) sempre accesi, Kean (7) ancora decisivo.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 6 (78' Comuzzo 6), Pongracic 6, Ranieri 6.5, Parisi 6; Ndour 6.5, Fagioli 5.5 (88' Fabbian sv), Brescianini 6.5; Harrison 6.5, Kean 7 (85' Piccoli sv), Solomon 6.5 (77' Fazzini 6). All. Vanoli.

  • PAGELLE PISA

    Grave errore di Canestrelli (5) sul goal di Kean, Iling-Junior (5) spreca l'occasione, Strojilkovic (5) non la vede mai, Marin (6) uno dei pochi a salvarsi, Cuadrado (6) ci prova.

    PISA (3-5-2): Nicolas 6.5; Canestrelli 5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 5.5; Iling-Junior 5 (46' Meister 5.5), Touré 5.5 (67' Cuadrado 6), Loyola 5.5 (46' Durosinmi 5.5), Marin 6, Angori 5.5; Moreo 5.5 (76' Piccinini 6), Stojilkovic 5 (46' Aebischer 6). All. Hiljemark.

  • TABELLINO FIORENTINA-PISA

    FIORENTINA-PISA 1-0

    Marcatori: 13' Kean

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 6 (78' Comuzzo 6), Pongracic 6, Ranieri 6.5, Parisi 6; Ndour 6.5, Fagioli 5.5 (88' Fabbian sv), Brescianini 6.5; Harrison 6.5, Kean 7 (85' Piccoli sv), Solomon 6.5 (77' Fazzini 6). All. Vanoli.

    PISA (3-5-2): Nicolas 6.5; Canestrelli 5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 5.5; Iling-Junior 5 (46' Meister 5.5), Touré 5.5 (67' Cuadrado 6), Loyola 5.5 (46' Durosinmi 5.5), Marin 6, Angori 5.5; Moreo 5.5 (76' Piccinini 6), Stojilkovic 5 (46' Aebischer 6). All. Hiljemark.

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Caracciolo (P), Dodo (F), Marin (P), Cuadrado (P), Fabbian (F), Fazzini (F)

