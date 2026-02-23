Fiorentina-Pisa 1-0, pagelle e tabellino: Kean ancora a segno, Fagioli rischia, Ranieri insuperabile, Iling-Junior spreca l'occasione

Vittoria fondamentale quella della Fiorentina che supera per 1-0 il Pisa nel derby toscano, agganciate Lecce e Cremonese in classifica. Notte fonda invece per i nerazzurri che restano ultimissimi insieme al Verona.
La squadra di Vanoli fa da subito la partita e la sblocca quasi subito quando Moise Kean si trova la palla tra i piedi a due passi dalla porta e non sbaglia.
All'intervallo il Pisa ne cambia tre e un clamoroso errore di Fagioli spiana la strada a Meister, ma Ranieri è bravissimo a chiuderlo in scivolata.
La Fiorentina controlla senza troppi problemi fino al recupero quando prima Fazzini spreca l'occasione del 2-0 e poco dopo Canestrelli spara in curva il pallone del possibile 1-1.
Per i viola tre punti pesantissimi, per la squadra di Hiljemark ennesima sconfitta e salvezza lontanissima.