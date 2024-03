Fiorentina-Milan nel ricordo di Joe Barone: coreografia da brividi, cori e striscioni commoventi

Tributo video e striscioni al Franchi per Joe Barone: "Mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato".

Fiorentina-Milan è la prima gara viola dopo la scomparsa di Joe Barone. Il dirigente viola si è spento a Milano lo scorso 19 marzo dopo essersi sentito male qualche giorno prima, portando al rinovio della partita di Serie A contro l'Atalanta.

Dopo i funerali, le lacrime e un mondo del calcio stretto attorno ai famigliari di Joe Barone a alla società viola, la Fiorentina ha fatto in modo che la partita del Milan fosse più di un match. Oltre lo sport, il modo migliore per ricordare il direttore generale a due settimane dalla sua scomparsa.

Il Franchi vibra con i cori per Barone, pregno di striscioni in sua memoria. Il pezzo forte del pre Fiorentina-Milan? La coreografia con cui lo stadio del team toscano, e in particolare la Curve Fiesole e la Maratona, si è stretto attorno alla famiglia del dirigente: "Vanto e Gloria" si legge in bianco, in mezzo al viola.