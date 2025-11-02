Fiorentina-Lecce 0-1, pagelle e tabellino: Berisha decisivo, disastro Ndour, Falcone para tutto, male Kean

Crisi senza fine per la Fiorentina, sconfitta anche dal Lecce.

Quello che doveva rappresentare l'appuntamento spartiacque per uscire dal fondo della classifica e rialzarsi, si è trasformato nell'ennesimo incubo di inizio stagione.

I salentini compiono il colpo grosso grazie al lampo di Berisha, che al 23' sfrutta un cross di Tete Morente ed al volo batte De Gea da due passi.

La Viola ci prova, spreca con Dzeko e Ranieri nel primo tempo, nella ripresa alza il baricentro a caccia del pari, ma sulla sua strada trova un super Falcone.

Nel finale polemiche per un presunto contatto in area tra il capitano gigliato e Pierotti, che l'arbitro Rapuano - dopo consulto con la sala VAR e on field review - prima assegna e poi revoca.

Al Franchi termina così, con Pioli a capo chino e le bordate di fischi di un pubblico deluso e preoccupato.