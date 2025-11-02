Pubblicità
Claudio D'Amato

Fiorentina-Lecce 0-1, pagelle e tabellino: Berisha decisivo, disastro Ndour, Falcone para tutto, male Kean

Crisi senza freni per la Fiorentina, che cade anche contro il Lecce: decisivo un goal di Berisha. Nel finale i viola reclamano un rigore per un presunto fallo di Pierotti su Ranieri.

Crisi senza fine per la Fiorentina, sconfitta anche dal Lecce.

Quello che doveva rappresentare l'appuntamento spartiacque per uscire dal fondo della classifica e rialzarsi, si è trasformato nell'ennesimo incubo di inizio stagione.

I salentini compiono il colpo grosso grazie al lampo di Berisha, che al 23' sfrutta un cross di Tete Morente ed al volo batte De Gea da due passi.

La Viola ci prova, spreca con Dzeko e Ranieri nel primo tempo, nella ripresa alza il baricentro a caccia del pari, ma sulla sua strada trova un super Falcone.

Nel finale polemiche per un presunto contatto in area tra il capitano gigliato e Pierotti, che l'arbitro Rapuano - dopo consulto con la sala VAR e on field review - prima assegna e poi revoca.

Al Franchi termina così, con Pioli a capo chino e le bordate di fischi di un pubblico deluso e preoccupato.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Bocciato in blocco l'intero centrocampo viola, con Ndour (4,5) reo di aver perso il pallone sanguinoso che ha innescato l'azione del goal vittoria del Lecce e Nicolussi Caviglia (5), addormentatosi in marcatura su Berisha. Dzeko sterile (5,5), male Kean (5), domenica negativa anche per Ranieri (5). E i cambi non incidono.

    VOTI FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Comuzzo 5,5 (77' Fazzini sv), Pongracic 5,5, Ranieri 5; Dodò 5,5, Ndour 4,5 (46' Gudmundsson 5,5), Nicolussi Caviglia 5 (46' Sohm 5), Fagioli 5 (46' Mandragora 5), Fortini 5,5; Kean 5, Dzeko 5,5 (59' Piccoli 5). All. Pioli.

  • PAGELLE LECCE

    Il Lecce ringrazia la saracinesca Falcone (7) e Berisha (7), match winner nel pomeriggio del Franchi. Tete Morente (6,5) assist-man e ispirato, bene la coppia centrale difensiva Tiago Gabriel-Gaspar (6,5 e 6,5).

    VOTI LECCE (4-3-3): Falcone 7; Veiga 6, Tiago Gabriel 6,5, Gaspar 6,5, Gallo 6; Coulibaly 6, Ramadani 6,5, Berisha 7 (76' Maleh sv); Morente 6,5 (89' Kaba sv), Stulic 6 (89' Camarda sv), Banda 6 (73' Pierotti 5,5). All. Di Francesco.

  • TABELLINO FIORENTINA-LECCE

    FIORENTINA-LECCE 0-1

    Marcatori: 23' Berisha

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Comuzzo 5,5 (77' Fazzini sv), Pongracic 5,5, Ranieri 5; Dodò 5,5, Ndour 4,5 (46' Gudmundsson 5,5), Nicolussi Caviglia 5 (46' Sohm 5), Fagioli 5 (46' Mandragora 5), Fortini 5,5; Kean 5, Dzeko 5,5 (59' Piccoli 5). All. Pioli.

    LECCE (4-3-3): Falcone 7; Veiga 6, Tiago Gabriel 6,5, Gaspar 6,5, Gallo 6; Coulibaly 6, Ramadani 6,5, Berisha 7 (76' Maleh sv); Morente 6,5 (89' Kaba sv), Stulic 6 (89' Camarda sv), Banda 6 (73' Pierotti 5,5). All. Di Francesco.

    Arbitro: Rapuano

    Ammoniti: Nicolussi Caviglia (F), Fagioli (F), Veiga (L), Kean (F), Ranieri (F)

    Espulsi: nessuno

