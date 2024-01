Tra squalifiche e acciacchi, il tecnico rivoluziona la sua Inter prima del big match contro la Juventus: al Franchi spazio a Frattesi e Asllani.

Dopo l'ebrezza della Supercoppa, l'Inter deve già rimettersi in riga con la testa focalizzata a pieno ritmo sul campionato.

Mentre i nerazzurri erano in Arabia, infatti, la Juventus ha battuto il Lecce e ora è sopra in classifica, seppur con una partita in più. Inzaghi si ritrova dunque secondo, e con mezzo centrocampo falcidiato dalle squalifiche. In attesa dello scontro diretto decisivo contro i bianconeri della settimana prossima, i nerazzurri devono prima affrontare la delicata trasferta in casa della Fiorentina (quarta) in condizioni tutt'altro che ottimali.

Inzaghi, infatti, al Franchi sarà costretto a schierare una formazione inedita. Allegri, che avrà già giocato ad Empoli, sarà certamente davanti al televisore.