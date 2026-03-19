Fiorentina-Inter, arbitra Colombo con Maresca al VAR. Tra i precedenti, il Derby d'Italia e il recupero contro il Bologna del 2025

Il 35enne Andrea Colombo è stato scelto per arbitrare Fiorentina-Inter, partita del 30esimo turno di Serie A. In silenzio stampa per l'arbitraggio di San Siro, la squadra nerazzurra proverà ad allungare ulteriormente sul Milan dopo lo stop dei rossoneri contro la Lazio. Di fronte una viola a caccia di punti salvezza e desiderosa di allontanarsi dal terzultimo posto.

Colombo arbitrerà l'Inter per la terza volta in stagione, dopo aver diretto il Derby d'Italia d'andata vinto dalla Juventus 4-3, nonchè il successo per 2-0 contro il Parma dello scorso gennaio. La Fiorentina condivide il campo con l'arbitro lariano per la quarta volta dopo le sconfitte contro Roma e Verona, ma anche in seguito al pari contro il Torino.

Insieme a Colombo è stato selezionato Maresca come VAR, mentre i guardalinee sono Bahri e Dei Giudici. A completare la squadra arbitrale anche il quarto uomo Tremolada e l'AVAR, Massa.