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Francesco Schirru

Fiorentina-Inter, arbitra Colombo con Maresca al VAR. Tra i precedenti, il Derby d'Italia e il recupero contro il Bologna del 2025

In silenzio stampa per l'arbitraggio della partita contro l'Atalanta, la capolista Inter affronterà la Fiorentina, a caccia di punti salvezza: dirige l'incontro il 35enne di Como.

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Il 35enne Andrea Colombo è stato scelto per arbitrare Fiorentina-Inter, partita del 30esimo turno di Serie A. In silenzio stampa per l'arbitraggio di San Siro, la squadra nerazzurra proverà ad allungare ulteriormente sul Milan dopo lo stop dei rossoneri contro la Lazio. Di fronte una viola a caccia di punti salvezza e desiderosa di allontanarsi dal terzultimo posto.

Colombo arbitrerà l'Inter per la terza volta in stagione, dopo aver diretto il Derby d'Italia d'andata vinto dalla Juventus 4-3, nonchè il successo per 2-0 contro il Parma dello scorso gennaio. La Fiorentina condivide il campo con l'arbitro lariano per la quarta volta dopo le sconfitte contro Roma e Verona, ma anche in seguito al pari contro il Torino.

Insieme a Colombo è stato selezionato Maresca come VAR, mentre i guardalinee sono Bahri e Dei Giudici. A completare la squadra arbitrale anche il quarto uomo Tremolada e l'AVAR, Massa.

  • LE SCONFITTE DELL'INTER

    Detto del Derby d'Italia d'andata, l'Inter è uscita sconfitta in una partita arbitrata da Colombo anche lo scorso anno, nel famoso match contro il Bologna del 20 aprile.

    Una partita divenuta famosa, quella di un anno fa, per il goal di Orsolini nel finale, che portò l'Inter a perdere un pezzo di Scudetto.

    Le polemiche furono furiose, derivanti da una rimessa laterale di Miranda, che guadagnò diversi metri prima di battere e portare alla rete decisiva.


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