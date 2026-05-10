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Mandragora Fiorentina Genoa 10052026Getty Images
Claudio D'Amato

Fiorentina-Genoa 0-0, pagelle e tabellino: prima in A da titolare per Braschi, De Gea e Ostigard sul pezzo, Pongracic e Colombo non brillano

Serie A
Fiorentina vs Genoa
Fiorentina
Genoa

Ritmi da fine stagione tra Fiorentina e Genoa, col pari che consente alla Viola di salvarsi matematicamente (tra i fischi) ed accantonare le ansie da retrocessione: al Franchi zero emozioni, così come i goal.

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La Fiorentina scaccia aritmeticamente via i fantasmi e si salva, seppur tra i fischi del Franchi.


Lo 0-0 col Genoa regala la permanenza certa in A con due giornate d'anticipo alla squadra di Vanoli (che ha regalato l'esordio da titolare in campionato a Braschi), consentendole di accantonare gli spettri generati da un autunno/inverno da brividi.


Primo tempo soporifero, con ritmi bassi e pochissime occasioni. Se si pensa che l'unico squillo lo offre Ostigard di testa al 39' (bravo De Gea ad opporsi), ciò la dice lunga sull'inerzia di 45 minuti da fine stagione.


A non regalare spunti immemorabili è altresì la ripresa, dove - eccezion fatta per un tentativo aereo di Ranieri fuori di poco e di un batti e ribatti con conclusione a lato di Parisi - la voglia di non farsi male prevale: Viola al sicuro, Grifone con obiettivo già centrato e senza patemi.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Braschi (6) bagna l'esordio dall'inizio in A con voglia e movimenti ma senza pungere, alla pari del suo sostituto Piccoli (5,5). De Gea (6,5) attento seppur a rischio frittata quando esce male in occasione di un corner, le mezzali viola non brillano (5,5 a Mandragora e Ndour). Dodò molle (5,5), Pongracic in affanno (5,5), Bresciani non entra col piglio giusto (5,5).


    VOTI FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6,5; Dodò 5,5, Pongracic 5,5, Ranieri 6, Gosens 6; Mandragora 5,5 (72' Brescianini 5,5), Fagioli 6, Ndour 5,5 (72' Fabbian 6); Parisi 6 (86' Gudmundsson sv), Braschi 6 (61' Piccoli 5,5), Solomon 6. All. Vanoli.

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  • PAGELLE GENOA

    Ostigard (6,5) concentrato dietro e pericoloso in proiezione offensiva, Colombo (5,5) il meno in palla dei tre calciatori offensivi scelti dal 1' da De Rossi: 6 sia a Ekhator che a Vitinha, così come al subentrato Ekuban.


    VOTI GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6 (82' Doucoure sv), Ostigard 6,5, Zatterstrom 6; Ellertsson 6, Amorim 6 (82' Masini sv), Frendrup 6, Martin 6 (71' Ouedraogo 6); Vitinha 6, Ekhator 6 (71' Malinovskyi 6); Colombo 5,5 (58' Ekuban 6). All. De Rossi.


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  • TABELLINO FIORENTINA-GENOA

    FIORENTINA-GENOA 0-0


    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6,5; Dodò 5,5, Pongracic 5,5, Ranieri 6, Gosens 6; Mandragora 5,5 (72' Brescianini 5,5), Fagioli 6, Ndour 5,5 (72' Fabbian 6); Parisi 6 (86' Gudmundsson sv), Braschi 6 (61' Piccoli 5,5), Solomon 6. All. Vanoli.

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6 (82' Doucoure sv), Ostigard 6,5, Zatterstrom 6; Ellertsson 6, Amorim 6 (82' Masini sv), Frendrup 6, Martin 6 (71' Ouedraogo 6); Vitinha 6, Ekhator 6 (71' Malinovskyi 6); Colombo 5,5 (58' Ekuban 6). All. De Rossi.


    Arbitro: Massimi

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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