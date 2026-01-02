Fiorentina-Cremonese, Kean gioca? Assente da giorni, non per infortunio

Moise Kean è in dubbio per Fiorentina-Cremonese. Prima gara del 2025, potrebbe non vedere in campo l'attaccante italiano, nuovamente in gruppo solamente oggi, a due giorni dalla sfida del Franchi. Infortunato? No, considerando che in quel caso la sua assenza per il match sarebbe stata praticamente ovvia visti i tempi ridottissimi.

Kean non si è allenato negli ultimi giorni per motivi famigliari, lasciando Firenze ufficialmente nella giornata di martedì, anche se il Corriere Fiorentino riporta come la partenza sia in realtà arrivata lunedì. Diverse sedute saltate dunque per l'ex PSG, che parlerà con un mister Vanoli pronto a valutare se il suo attaccante sia pronto fisicamente e mentalmente a una sfida così importante.

Avendo saltato gran parte della preparazione, Kean potrebbe partire dalla panchina, per poi eventualmente entrare a gara in corso. A seconda di come andrà il rientro a Firenze, però, il 25enne potrebbe tranquillamente anche essere titolare come guida dell'attacco viola.