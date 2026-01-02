Pubblicità
Francesco Schirru

Fiorentina-Cremonese, Kean gioca? Assente da giorni, non per infortunio

L'attaccante della Fiorentina parlerà con mister Vanoli nella giornata odierna per capire se possa essere utilizzato nell'importante sfida di domenica contro la Cremonese.

Moise Kean è in dubbio per Fiorentina-Cremonese. Prima gara del 2025, potrebbe non vedere in campo l'attaccante italiano, nuovamente in gruppo solamente oggi, a due giorni dalla sfida del Franchi. Infortunato? No, considerando che in quel caso la sua assenza per il match sarebbe stata praticamente ovvia visti i tempi ridottissimi.

Kean non si è allenato negli ultimi giorni per motivi famigliari, lasciando Firenze ufficialmente nella giornata di martedì, anche se il Corriere Fiorentino riporta come la partenza sia in realtà arrivata lunedì. Diverse sedute saltate dunque per l'ex PSG, che parlerà con un mister Vanoli pronto a valutare se il suo attaccante sia pronto fisicamente e mentalmente a una sfida così importante.

Avendo saltato gran parte della preparazione, Kean potrebbe partire dalla panchina, per poi eventualmente entrare a gara in corso. A seconda di come andrà il rientro a Firenze, però, il 25enne potrebbe tranquillamente anche essere titolare come guida dell'attacco viola.

  • LA STAGIONE DI KEAN

    Devastante nella passata annata, in cui era risultato uno dei migliori marcatori del campionato con 19 goal in 32 partite, Kean non ha certo raggiunto fin qui i livelli del 2024/2025, anzi.

    Autore di appena quattro goal in sedici gare di Serie A, Kean è stato inizialmente difeso a spada tratta dai tifosi, per poi finire nel mirino delle critiche come il resto dei suoi compagni.

    In un girone d'andata che si conclude proprio con Fiorentina-Cremonese, la squadra viola ha ottenuto appena 9 punti che la rendono fanalino di coda solitario della Serie A.

  • KEAN SUL MERCATO?

    Nonostante i problemi realizzativi, difficilmente la Fiorentina lascerà andare Kean. L'attaccante è deluente come tutta la squadra, ma qualora ci fosse un risveglio del team probabilmente ci sarà anche quello del suo attaccante, il quale ha bisogno di tutto l'apporto dei compagni per essere decisivo come nel 24/25.

    Kean ha dimostrato di poter essere un grande marcatore se messo nella giusta situazione, ragion per cui la Fiorentina continuerà a puntare su di lui fino a quando sarà possibile. Se la situazione tra le parti dovesse però incrinarsi, allora il team dirigenziale guarderà altrove.

    A proposito di mercato, la Fiorentina sta per accogliere Manon Solomon, attaccante israeliano attaccato da diversi fans viola in virtù dei post pro-governo.

