Fiorentina in Conference League 2024-25: date, sorteggio, avversaria e quando giocano i viola in Europa

Per la terza stagione di fila la rappresentante italiana in Conference League sarà la Fiorentina.

Il k.o della Fiorentina in finale di Conference League contro l'Olympiacos ha spalancato le porte del torneo ai viola, ancora una volta.

Da regolamento, infatti, in questa stagione l'ottavo posto porta in Conference, proprio la posizione finale della Fiorentina, che in caso di successo contro l'Olympiakos avrebbe giocato l'Europa leeague, lasciando la Conference al Torino.

Come il resto delle squadre qualificate alla Conference, la Fiorentina dovrà scendere in campo nei preliminari del torneo, visto e considerando che nessun team è qualificato direttamente ai gironi. Partirà dunque a metà estate l'annata dei viola, di nuovo in Conference per l'ennesima volta.