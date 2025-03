Fiorentina-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina vs Atalanta

La Fiorentina spinge per l’Europa, l’Atalanta crede ancora nello Scudetto. Palladino e Gasperini a confronto: formazioni, canale tv e streaming.

Fra Europa e Scudetto, sull’asse Firenze-Bergamo. Al Franchi la giornata numero 30 del campionato di Serie A Enilive, offre il confronto fra la Fiorentina di Palladino e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Viola a quota 48 in classifica, -5 dal Bologna quarto e ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Il 3-0 alla Juve, prima della sosta, ha dato morale ai toscani, che ora credono nel piazzamento europeo.

Dall’altra parte, invece, c’è un’Atalanta che, dopo il ko con l’Inter, è scivolata a -6 dal primo posto ma che vuol continuare a lottare per il Tricolore.

Arbitra Doveri.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.