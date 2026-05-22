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Fiorentina Atalanta Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Fiorentina-Atalanta è stato il passaggio di consegne per la Conference: ad agosto l'avversaria

Conference League
Atalanta
Fiorentina vs Atalanta
Serie A

Dopo i quattro anni della Fiorentina, ora è tempo dell'Atalanta: in campo ad agosto, sarà la nuova rappresentante italiana in Conference. Ma prima, come tutte le colleghe, dovrà affrontare i playoff.

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Fiorentina-Atalanta, ultima partita della stagione per entrambe, non aveva nulla di che da dire in termini di obiettivi. La Dea ha infatti ottenuto la qualificazione in Conference al termine del 37esimo turno, mentre la Viola si è salvata nelle giornate precedenti.

Il match, terminato sull'1-1 (Piccoli ad aprire, l'autogoal di Comuzzo a chiudere) rappresenta più che altro un passaggio di testimone tra le due squadre, considerando come il team toscano abbia giocato in Conference nelle ultime quattro annate consecutive, mentre quello lombardo sarà alla sua prima volta dalla prossima estate.

La Fiorentina ha vissuto due finali di Conference, entrambe perse, dunque una semifinale e un quarto di finale, ora tocca all'Atalanta rappresentare l'Italia nella competizione nata solo alcuni anni fa, che vide la Roma prima storica vincitrice sotto la guida di Mourinho, prima del quadriennio viola. Ora l'Atalanta, che al pari delle squadre spagnoli, inglesi, francesi e tedesche (il Friburgo è già certo di disputarla) sarà tra le favorite per conquistare il trofeo alla Vodafone Arena di Istanbul, sede della finale che ha appena ospitato l'ultimo atto dell'Europa League.

  • SI PARTE AD AGOSTO

    Giugno sarà un mese di riposo per l'Atalanta, che tornerà a lavorare a luglio in vista della nuova annata di Serie A, Coppa Italia e Conference League. La prima partita ufficiale del 26/27 sarà proprio in Europa, con la Dea che giocherà i playoff il 20 e il 27 agosto.

    La partita da cui arriverà la sua avversaria verrà svelata due settimane prima e in particolare il 3 agosto, quando la UEFA darà vita al sorteggio per definire tutti i match pre-girone. Rispetto a Champions ed Europa League nessuna squadra è qualificata direttamente alla Conference: tutte devono passare dai turni preliminari e/o dai playoff per approdare alla fase campionato.

    L'Italia ha per ora ottenuto cinque volte su cinque il passaggio alla fase finale dopo aver superato i playoff.

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  • TESTA DI SERIE

    Le squadre dei maggiori campionati europei saranno teste di serie al momento del sorteggio, mentre quelle dei tornei inferiori (almeno per il Ranking UEFA) no. Per ora solo Atalanta e Friburgo sono certe di un posto nei playoff, che verranno raggiunte nei prossimi giorni dal team francese, da quello inglese e da quello spagnolo.

    L'Atalanta pescherà al sorteggio una delle squadre provenienti dai tornei più piccoli d'Europa, mentre le sfide contro le big del torneo saranno possibili solamente nel girone unico.

    Il 9 luglio partiranno le sfide valide per il primo turno preliminare, mentre il secondo comincerà il 23 del mese. Il 3 agosto si svolgeranno i sorteggi dei turni playoff, mentre il 6 e il 13 le gare del terzo turno: significa che l'Atalanta saprà da quale gara arriverà la sfidante degli spareggi, ma non quella precisa, ufficiale solamente nella serata di giovedì 13 agosto.

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  • NIENTE COPPA ITALIA

    Il settimo posto permette all'Atalanta di ottenere la Conference League, ma anche di evitare i preliminari di Coppa Italia. Per questo motivo la Dea non dovrà scendere in campo ad agosto in ben tre tornei, ma bensì solamente in due.

    I turni preliminari di Coppa Italia riguarderanno le squadre che hanno concluso il campionato di Serie A tra il nono e il ventesimo posto, così come tutte quelle di Serie B e le migliori di Serie C.

    Una volta conclusi i playoff che decideranno se l'Atalanta giocherà in Conference nei mesi successivi, la Dea comincerà il proprio campionato di Serie A.