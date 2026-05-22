Fiorentina-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Christensen mantiene il risultato, Comuzzo lo modifica all'ultimo

Il campionato di Fiorentina e Atalanta si è concluso rispettivamente con un pareggio. La squadra viola, infatti, è stata fermata sull'1-1 nell'ultimo match di Serie A, il primo del 38esimo e finale turno della stagione.

Un match non esaltante, in cui la compagine toscana sembrava poter salutare i suoi al meglio dopo una delle annate più complicate della sua storia: alla rete di Piccoli nel primo tempo ha però risposto Comuzzo, che ha deviato il pallone nella propria porta nel finale di gara.

L'Atalanta, già certa di un posto nella prossima Conference, guarda caso contro la squadra che ha giocato il torneo nelle ultime quattro stagioni, ha giocato una partita offensiva positiva, trovando sulla sua strada un Christensen mai domo e soprattutto calciando spesso fuori dallo specchio.

La rete del vantaggio al minuto 39: bel pallone di Brescianini in profondità, conclusione di Piccoli deviata sul palo da Sportiello e dunque in porta per l'1-0 della Fiorentina.

Rispetto alla prima frazione la ripresa è stata più movimentata, con Sportiello e Christensen attenti (grande parata del portiere viola su Zappacosta) e decisivi nel mantenere il risultato al minimo. In mezzo ai cambi e alle poche occasioni della parte finale di gara, al minuto 82 Zappacosta ha messo in mezzo un pallone invitante per Scamacca, anticipato dall'avversario Comuzzo: autorete e 1-1 finale.

Sipario di Serie A chiuso. Si riaprirà a fine agosto per entrambe.



