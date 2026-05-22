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Fiorentina Atalanta Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Fiorentina-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Christensen mantiene il risultato, Comuzzo lo modifica all'ultimo

Serie A
Fiorentina vs Atalanta
Fiorentina
Atalanta

La Fiorentina chiude l'annata con un pareggio, l'1-1 è firmato dall'autogoal di Comuzzo. L'Atalanta era comunque già certa di un posto in Conference dopo il 37esimo turno.

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Il campionato di Fiorentina e Atalanta si è concluso rispettivamente con un pareggio. La squadra viola, infatti, è stata fermata sull'1-1 nell'ultimo match di Serie A, il primo del 38esimo e finale turno della stagione.

Un match non esaltante, in cui la compagine toscana sembrava poter salutare i suoi al meglio dopo una delle annate più complicate della sua storia: alla rete di Piccoli nel primo tempo ha però risposto Comuzzo, che ha deviato il pallone nella propria porta nel finale di gara.

L'Atalanta, già certa di un posto nella prossima Conference, guarda caso contro la squadra che ha giocato il torneo nelle ultime quattro stagioni, ha giocato una partita offensiva positiva, trovando sulla sua strada un Christensen mai domo e soprattutto calciando spesso fuori dallo specchio.

La rete del vantaggio al minuto 39: bel pallone di Brescianini in profondità, conclusione di Piccoli deviata sul palo da Sportiello e dunque in porta per l'1-0 della Fiorentina.

Rispetto alla prima frazione la ripresa è stata più movimentata, con Sportiello e Christensen attenti (grande parata del portiere viola su Zappacosta) e decisivi nel mantenere il risultato al minimo. In mezzo ai cambi e alle poche occasioni della parte finale di gara, al minuto 82 Zappacosta ha messo in mezzo un pallone invitante per Scamacca, anticipato dall'avversario Comuzzo: autorete e 1-1 finale.

Sipario di Serie A chiuso. Si riaprirà a fine agosto per entrambe.


  • PAGELLE FIORENTINA

    Christensen (voto 7) è praticamente insuperabile con le sue parate, non solo per quella notevole su Zappacosta. Comuzzo (5.5) soffre poco gli attaccanti viola fino a quando non segna nella sua porta, Fabbian (6) non eccelle ma disputa una buona gara.

    FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen 7 (87' Lezzerini sv); Dodo 6, Rugani 6 (67' Pongracic 6), Comuzzo 5.5, Gosens 6 (76' Balbo sv); Mandragora 6.5; Harrison 6, Fabbian 6, Brescianini 6.5 (67' Ndour 6), Gudmundsson 6 (76' Solomon sv); Piccoli 6.5

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  • PAGELLE ATALANTA

    Qualche errore di troppo da parte di Pasalic (voto 5.5), Raspadori (5.5) ci prova senza troppa convinzione. Hien (6.5) guida la difesa con ordine, non rischiando praticamente mai.

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Scalvini 6 (67' Djimsiti 6), Hien 6, Ahanor 5.5; Bellanova 6 (46' Zappacosta 6.5), Pasalic 5.5, De Roon 6 (82' Scamacca sv), Musah 6; Samardzic 6 (62' De Ketelaere 6), Sulemana 6.5 (82' Vavassori sv); Raspadori 5.5

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  • TABELLINO FIORENTINA-ATALANTA 1-1

    Marcatori: 39' Piccoli (F), 82' Comuzzo (A)

    FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen 7 (87' Lezzerini sv); Dodo 6, Rugani 6 (67' Pongracic 6), Comuzzo 6.5, Gosens 6 (76' Balbo sv); Mandragora 6.5; Harrison 6, Fabbian 6, Brescianini 6.5 (67' Ndour 6), Gudmundsson 6 (76' Solomon sv); Piccoli 6.5. Allenatore: Vanoli

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 5.5; Scalvini 6 (67' Djimsiti 6), Hien 6, Ahanor 5.5; Bellanova 6 (46' Zappacosta 6.5), Pasalic 5.5, De Roon 6 (82' Scamacca sv), Musah 6; Samardzic 6 (62' De Ketelaere 6), Sulemana 6.5 (82' Vavassori sv); Raspadori 5.5. Allenatore: Palladino

    Arbitro: Perri

    Ammoniti: Sulemana (A), Ahanor (A)

    Espulsi: -