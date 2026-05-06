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Francesco Schirru

PSG-Arsenal sarà la finale di Champions: a fine mese si deciderà la vincitrice, in Ungheria

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Arsenal vs Atletico Madrid
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Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain

L'Arsenal ha superato l'Atletico, il PSG ha eliminato il Bayern Monaco: match tra Inghilterra e Francia per decidere chi conquisterà la Champions 2026, il cammino è quasi giunto al termine.

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PSG-Arsenal sarà la finalissima di Champions League. Le due semifinali di ritorno andata in scena martedì 5 e mercoledì 6 maggio hanno portato al responso: la stagione europea sta per concludersi e lo farà con la partita che assegnerà la coppa più importante nel mondo del calcio continentale per club.

Se l'Arsenal ha battuto di misura l'Atletico Madrid conquistando la finale vent'anni dopo l'unico precedente, ovvero la sconfitta contro il Barcellona di Ronaldinho, il PSG di Luis Enrique ha avuto la meglio nella doppia maestosa semifinale contro il Bayern Monaco, riuscendo a superare i tedeschi e approdare nuovamente all'ultimo atto del torneo di cui è Campione in carica.

E a proposito di campionati, l'Arsenal è favoritissima per conquistare la Premier dopo il pareggio del City nel match contro l'Everton. Ora, a fine mese, la finale di Champions per capire se i Gunners di Arteta passeranno alla storia in positivo o in negativo.

  • LA FINALE IN UNGHERIA

    Il prossimo 30 maggio, di sabato come ogni annata, la finale di Champions League si disputerà in quel di Budapest, Ungheria.

    Ad ospitre l'evento più atteso sarà la Puskás Aréna, impianto da oltre 67.000 spettatori e da quattro stelle UEFA che tre anni fa ha visto Roma e Siviglia affrontarsi nella finale di Europa League vinta dagli spagnoli ai rigori.

    Recentemente, cinque anni fa, lo stadio di Budapest ha visto al suo interno anche alcune partite dell'Europeo poi vinto dall'Italia. Attualmente l'impianto è la casa dell'Ungheria in maniera esclusiva, considerando come nessun club cittadino giochi al suo interno.

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  • UNA PRIMA VOLTA?

    Qualora l'Arsenal dovesse avere la meglio, allora vincerebbe la sua prima Champions League, dopo decenni di attesa e innumerevoli delusioni.

    Per il PSG di Luis Enrique, invece, si tratterebbe del secondo trionfo consecutivo dopo aver surclassato l'Inter nella finalissima del 2025.

    Il Bayern Monaco è una delle squadre con più Champions League conquistate, visti i sei trofei ottenuti fin qui: battendo l'Arsenal arriverebbe a sette, agganciando il Milan.

    In cima alla lista delle squadre plurivincitrici c'è il Real Madrid, per ora imprendibile con ben 15 Champions League portate in terra spagnola.

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  • I THE KILLERS

    Prima della finale di Champions League ci sarà il concerto (breve) dei The Killers, band statunitense di alternative rock che ha raggiunto il suo apice con i primi album studio.

    L'album di debutto 'Hot Fuss', rilasciato nel 2004, è ancora il loro lavoro più noto, vista la presenza di pezzi iconici come 'Mr. Brightside' e 'Somebody Told Me'.

    La formazione de The Killers è quella degli inizi (Brandon Flowers alla voce, Ronnie Vannucci alla batteria, Dave Keuning alla chitarra e Mark Stoermer al basso), seppur quest'ultimi due abbiano lasciato la band per alcuni anni.


  • SI GIOCA QUALCHE ORA PRIMA

    La finale di Champions League, così come tutte le partite della fase ad eliminazione diretta, si sono sempre giocate alle ore 21:00. Stavolta, però, tutto cambia: il match che deciderà la vincitrice del torneo verrà disputato alle 18:00.

    La motivazione? Semplicemente per permettere ai tifosi di vivere uno spettacolo completo e non solo una partita, visto il concerto dei The Killers e la possibilità che la gara si concluda in un'orario più accessiile per tutti.

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