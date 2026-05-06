PSG-Arsenal sarà la finale di Champions: a fine mese si deciderà la vincitrice, in Ungheria

PSG-Arsenal sarà la finalissima di Champions League. Le due semifinali di ritorno andata in scena martedì 5 e mercoledì 6 maggio hanno portato al responso: la stagione europea sta per concludersi e lo farà con la partita che assegnerà la coppa più importante nel mondo del calcio continentale per club.

Se l'Arsenal ha battuto di misura l'Atletico Madrid conquistando la finale vent'anni dopo l'unico precedente, ovvero la sconfitta contro il Barcellona di Ronaldinho, il PSG di Luis Enrique ha avuto la meglio nella doppia maestosa semifinale contro il Bayern Monaco, riuscendo a superare i tedeschi e approdare nuovamente all'ultimo atto del torneo di cui è Campione in carica.

E a proposito di campionati, l'Arsenal è favoritissima per conquistare la Premier dopo il pareggio del City nel match contro l'Everton. Ora, a fine mese, la finale di Champions per capire se i Gunners di Arteta passeranno alla storia in positivo o in negativo.