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Film Scudetto Inter DAZN 2025-2026DAZN
Claudio D'Amato

Film sullo Scudetto dell'Inter su DAZN: tutto su 'Interna21onale'

Serie A
Inter

DAZN racconta il trionfo tricolore dei nerazzurri attraverso un docufilm esclusivo: tutto ciò che c'è da sapere su 'Interna21onale - Uno Scudetto firmato Chivu'.

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La vittoria dello Scudetto 2025/2026 in frame.


È ciò che ha realizzato DAZN confezionando 'Interna21onale', il film che celebra e racconta il trionfo tricolore della squadra di Cristian Chivu.


Di seguito tutte le info sul docufilm esclusivo, già disponibile sull'app.

  • 'INTERNA21ONALE - UNO SCUDETTO FIRMATO CHIVU'

    Il docufilm esclusivo si chiama 'Interna21onale - Uno Scudetto firmato Chivu' ed è disponibile da oggi in app.


    Il progetto racconta il percorso di una squadra che, dopo la delusione di Monaco e la conclusione del ciclo europeo, ha saputo ricostruirsi fino a raggiungere il traguardo dello Scudetto.

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  • IL RACCONTO DI PIERLUIGI PARDO

    A guidare i tifosi è Pierluigi Pardo, la voce che su DAZN ha raccontato ogni momento cruciale del campionato quasi concluso. Pardo ripercorre i momenti chiave della stagione muovendosi all’interno dello stadio Giuseppe Meazza, riannodando i fili di una stagione indimenticabile per offrire il punto di vista di chi ha vissuto e raccontato dallo stadio ogni respiro del campionato.


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  • FILM SCUDETTO INTER: I CONTENUTI DI 'INTERNA21ONALE'

    DAZN porta in app un tributo speciale alla squadra neroazzurra e alla guida tecnica di Chivu, un vero e proprio viaggio emozionale lungo un'intera stagione.


    Il docufilm alterna narrazione e immagini delle azioni più significative del campionato, con goal e highlights accompagnati dalle parole dei telecronisti DAZN e dalle voci dei protagonisti che hanno commentato in corso una lunga e soddisfacente scalata alla classifica fino al raggiungimento del Tricolore.


    Le reti di Lautaro e Thuram, la qualità di Çalhanoğlu e Dimarco, la solidità di Barella e Bastoni, il contributo di un gruppo che ha saputo restare compatto fino alla fine. Una squadra che, passo dopo passo, grazie alla guida di Chivu, ha costruito la propria corsa al titolo e che, al termine del viaggio, solleverà il trofeo tanto ambito: lo Scudetto.

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