Film sullo Scudetto dell'Inter su DAZN: tutto su 'Interna21onale'

DAZN porta in app un tributo speciale alla squadra neroazzurra e alla guida tecnica di Chivu, un vero e proprio viaggio emozionale lungo un'intera stagione.





Il docufilm alterna narrazione e immagini delle azioni più significative del campionato, con goal e highlights accompagnati dalle parole dei telecronisti DAZN e dalle voci dei protagonisti che hanno commentato in corso una lunga e soddisfacente scalata alla classifica fino al raggiungimento del Tricolore.





Le reti di Lautaro e Thuram, la qualità di Çalhanoğlu e Dimarco, la solidità di Barella e Bastoni, il contributo di un gruppo che ha saputo restare compatto fino alla fine. Una squadra che, passo dopo passo, grazie alla guida di Chivu, ha costruito la propria corsa al titolo e che, al termine del viaggio, solleverà il trofeo tanto ambito: lo Scudetto.