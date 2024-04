Fasce sorteggi Champions League 2024-2025: in quali sono le italiane, come funziona e regolamento

Agosto 2024, le squadre qualificate alla nuova Champions conosceranno le otto avversarie del torneo: chi può affrontare chi?

Trentasei squadre e non più trentadue, ma non solo. Dal 2024/2025 cambia la Champions League, pronta ad abbandonare il format degli otto gironi per un solo campionato, in cui i team qualificati affronteranno sette squadre.

Ogni squadra qualificata, tra cui le italiane, viene sorteggiata contro due squadre per fascia: significa che nella Champions League 2024/2025 sfideranno otto team per decidere le qualificate al turno successivo, come di consueto ad eliminazione diretta.

Le squadre qualificate alla Champions vengono divise in quattro fasce a seconda del proprio ranking UEFA per club. In prima fascia le varie teste di serie (non più in tale spazio grazie alla vittoria del campionato), e via via tutte le altre.