Farioli diventa maestro di Del Piero, Parolo e Abate, allievi del classe '89: "Ero dalla vostra parte"

Gli allievi del corso per allenatori UEFA Pro sono a Nizza per uno stage di tre giorni: tra di loro diversi nomi noti del calcio italiano.

In pochissimo tempo Francesco Farioli è diventato uno dei tecnici italiani più apprezzati all'estero. Alla guida del Nizza, infatti, il giovane mister è stato capace di lottare ai piani alti della Ligue 1 per un lungo periodo, mantenendo un'ottima posizione attualmente.

In discesa nell'ultimo periodo ma in ogni caso ancora quinto in campionato, con la possibilità ancora esistente di giocare la prossima Champions League, Farioli ha attirato l'attenzione su di se con il suo gioco e una difesa di ferro, che per un lungo periodo del 2023/2024 è stata la migliore d'Europa.

Ora Farioli, classe 1989, mostra a diversi allievi le sue idee innovative a margine del corso per allenatori UEFA Pro di Nizza. Uno stage di tre giorni in Francia, per conoscere da vicino l’organizzazione del club e vedere di persona le sedute di allenamento. Gli allievi? Nomi importanti come Alex Del Piero e Marco Parolo, ma non solo.