Farioli allenatore dell'Ajax: ufficiale, il tecnico italiano guiderà la big olandese a caccia della rinascita

Dopo aver stupito in Francia alla guida del Nizza, Farioli è stato scelto come nuovo condottiero del club di Amsterdam dopo l'annata deludente 23/24.

Francesco Farioli è il nuovo allenatore dell'Ajax. Con una nota ufficiale, infatti, il club olandese ha confermato come il giovane tecnico italiano sia stato incaricato di far rinascere la squadra dopo la deludente e negativa annata 2023/2024.

Tra i migliori allenatori italiani in giro per l'Europa grazie all'ottima stagione alla guida del Nizza, Farioli avrà ora la grande occasione di lottare per il titolo in Olanda e far dimenticare l'ultimo periodo, che ha visto PSV e Feyenoord superare la big assoluta del paese.

"Sono felice di essere qui ad Amsterdam e, insieme agli altri membri dello staff, ci dedicheremo con tutto il cuore a questa avventura" ha detto Farioli dopo l'annuncio. "Vogliamo riconnetterci con il DNA del club, puntando a portare nuova energia con un modo positivo di lavorare e pensare. Sono consapevole che c'è molto lavoro da fare, ma abbiamo già iniziato a prepararci. Non vogliamo perdere tempo a prepararci per la nuova stagione e riportare l'Ajax al livello a cui appartiene".