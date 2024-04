Fabrizio Corona: "Calcioscommesse? Coinvolta mezza Serie A, non è finito ma va così quando c'è di mezzo la Juve"

Il re dei paparazzi parla dello scandalo scommesse: "Il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. Va così quando c'è la Juve".

Fabrizio Corona torna alla carica. Il re dei paparazzi ha parlato nuovamente della questione calcioscommesse e prima dell’udienza davanti alla Sezione misure di prevenzione che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi in Tribunale a Milano.

"Il calcioscommesse non è finito, ma la legge italiana è così, il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, è coinvolta mezza serie A, ma va così quando c'è di mezzo la Juve".

Nei mesi scorsi, Corona aveva fatto alcune rivelazioni sui suoi canali social proprio sul tema delle scommesse clandestine dei calciatori.

Il famoso paparazzo aveva svelato i nomi di Tonali e Zaniolo ancor prima della diffusione della notizia delle convocazioni in Questura a Torino dei due calciatori.