Fabio Cannavaro trattiene le lacrime in diretta tv: il ricordo di Gigi Riva lo colpisce particolarmente

Cannavaro e Riva hanno vissuto un lungo periodo nell'Italia, culminato con la vittoria del Mondiale 2006: "Era il mito dei miti".

Fabio Cannavaro trattiene le lacrime per poter esprimere i suoi pensieri su Gigi Riva.

Scomparso improvvisamente a Cagliari all'età di 79 anni, il leggendario ex attaccante del Cagliari ha vissuto la sua seconda carriera sportiva come team manager dell'Italia, anche durante il Mondiale vinto dagli azzurri nel 2006.

Cannavaro e Riva hanno avuto uno stretto rapporto durante i periodi in cui l'Italia è scesa in campo nel corso degli anni, tra il capitano e il dirigente che per diverso tempo ha svolto il ruolo di consigliere e magari padre, nonno o zio per i tanti giocatori azzurri passati da Coverciano.

Un lungo periodo da dirigente dell'Italia per Riva, in cui Cannavaro ha avuto modo di confrontarsi con il nativo di Leggiuno (che ha vissuto la maggior parte della sua vita a Cagliari).

Presente a Riyadh per la finale di Supercoppa vinta dall'Inter, l'ex Pallone d'Oro ha avuto difficoltà a parlare di Gigi. Un fulmine a ciel sereno.