F1 GP Australia 2025, dove vederlo in tv domenica 16 marzo: in chiaro e gratis solo in differita

Dove vedere la prima gara del Mondiale di Formula 1 2025? In Australia si corre il Gran Premio che inaugura la stagione di F1.

Questa domenica, 16 marzo 2025, comincia il Mondiale di Formula 1. A Melbourne, Australia, parte la F1 2025: tutti a caccia di Verstappen, Lando Norris, Hamilton e Leclerc a caccia del quattro volte Campione del Mondo (consecutive).

Per gli appassionati di Formula 1 italiani servirà fare le ore piccole o fissare la sveglia prima dell'alba, vista la partenza del GP australiano alle 5:00 del mattino.

Visibile in diretta tv e streaming, il primo Gran Premio della stagione di F1 avrà come di consueto anche una replica in differita diverse ore dopo la conclusione dell'evento e del podio con i primi tre a tagliare il traguardo australiano.