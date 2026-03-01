Esultanza ‘sanremese’ per Simeone: segna contro la Lazio ed imita Sal Da Vinci

La settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo è andata in archivio solo da poche ore, lasciando in eredità brani che potrebbero diventare veri e propri tormentoni.
Su tutti ‘Per sempre sì’, ovvero la canzone con la quale Sal Da Vinci si è imposto vincendo la kermesse canora.
Un brano che, sul mitico palco dell’Ariston, è stato accompagnato anche da una coreografia che è arrivata fino all’Olimpico Grande Torino.
Giovanni Simeone infatti, ha festeggiato il goal che è valso l’1-0 del Torino contro la Lazio, mimando proprio i gesti di Sal Da Vinci che tanto virali sono diventati negli ultimi giorni anche in rete.