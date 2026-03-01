Esultanza ‘sanremese’ per Simeone: segna contro la Lazio ed imita Sal Da Vinci

Quelli che hanno accompagnato le parole del brano ‘Per sempre sì’, sono gesti che sono diventati virali nel corso degli ultimi giorni in rete e non solo.

Con il passare delle serate sanremesi, si sono infatti moltiplicati i video di Sal Da Vinci che concludeva il suo brano con “Saremo io e te, da qui, sarà per sempre sì”, così come quelli dei tanti spettatori che lo hanno imitato.