Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Giovanni Simeone Torino LazioDAZN
Leonardo Gualano

Esultanza ‘sanremese’ per Simeone: segna contro la Lazio ed imita Sal Da Vinci

Giovanni Simeone, nel corso di Torino-Lazio, ha deciso di imitare il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, dopo il goal dell’1-0.

Pubblicità

La settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo è andata in archivio solo da poche ore, lasciando in eredità brani che potrebbero diventare veri e propri tormentoni.

Su tutti ‘Per sempre sì’, ovvero la canzone con la quale Sal Da Vinci si è imposto vincendo la kermesse canora.

Un brano che, sul mitico palco dell’Ariston, è stato accompagnato anche da una coreografia che è arrivata fino all’Olimpico Grande Torino.

Giovanni Simeone infatti, ha festeggiato il goal che è valso l’1-0 del Torino contro la Lazio, mimando proprio i gesti di Sal Da Vinci che tanto virali sono diventati negli ultimi giorni anche in rete.

  • IL GOAL DI SIMEONE

    Simeone ha sbloccato il risultato al 21’ quando, dopo un tiro di Zapata deviato da un difensore avversario, si è avventato sul pallone, ha sorpreso alle spalle Pellegrini e inserendosi proprio tra il terzino biancoceleste e Provedel, dalla corta distanza lo ha spinto in rete.

    Inutile il tentativo estremo di Provstgaard, che è riuscito a calciare via la sfera, solo dopo che quest’ultima aveva già varcato la linea di porta.

    • Pubblicità

  • L’ESULTANZA DI SIMEONE

    Dopo che il direttore di gara Abisso ha certificato il goal, Simeone è stato subito abbracciato da tutti i suoi compagni di squadra. 

    Dopo essersi ‘liberato’, si è rivolto alla telecamera più vicina e con le mani ha mimato il gesto con il quale Sal Da Vinci nel corso delle serate sanremesi ha sempre concluso il suo pezzo: si è battuto il pugno sulla mano sinistra e poi ha mostrato la fede.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN GESTO DIVENTATO VIRALE

    Quelli che hanno accompagnato le parole del brano ‘Per sempre sì’, sono gesti che sono diventati virali nel corso degli ultimi giorni in rete e non solo.

    Con il passare delle serate sanremesi, si sono infatti moltiplicati i video di Sal Da Vinci che concludeva il suo brano con “Saremo io e te, da qui, sarà per sempre sì”, così come quelli dei tanti spettatori che lo hanno imitato. 

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Torino crest
Torino
TOR
0