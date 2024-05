Estevao Willian ad un passo dal Chelsea: c’è l’accordo, sarà un’operazione da record

Il Chelsea è vicino a chiudere un’operazione molto importante ed onerosa: si tratterà di un trasferimento da record per l’Europa.

Si chiama Estevao Willian, ha da poco compiuto 17 anni e si appresta a guadagnarsi un posto nella storia del calcio, o per meglio dire del calciomercato.

Considerato infatti uno dei più forti talenti proposti negli ultimi tempi dal calcio brasiliano, potrebbe presto trasferirsi in Europa per una cifra da record.

Sulle sue tracce c’è il Chelsea che, non solo ha individuato in lui uno dei gioielli da mettere al centro del suo progetto tecnico per il futuro, ma che è pronto a fare follie pur di assicurarselo.